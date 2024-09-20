Как восполнить недостаток витамина D осенью

Posted 20 сентября, 16:23
Published 20 сентября, 16:23
Modified 20 сентября, 16:23
Updated 20 сентября, 16:23
Диетолог Фарзана Нассер пояснила, какие признаки указывают на дефицит витамина D, а также назвала продукты, богатые этим веществом. Также она отметила, что витамин D играет важную роль в поддержании оптимального уровня кальция и фосфора, которые необходимы для здоровья костей и поддержания нормальной функции мышц, сообщает newia.ru.
Специалист добавила, что этот витамин попадает в организм через кожу с помощью рецепторов и может оставаться в неактивном состоянии до возникновения потребности в нем. В нужный момент он преобразуется в печени и почках в активную форму.
Длительная нехватка витамина D может приводить к рахиту у детей и остеопорозу у взрослых. Основные симптомы дефицита витамина D включают постоянную усталость и слабость, ломкость ногтей, выпадение волос.
Чтобы повысить уровень витамина D в осенний период, эксперт рекомендует проводить 15–20 минут на солнце в период с 9 до 15 часов и добавлять в рацион яичные желтки, красное мясо и жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.