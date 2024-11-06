Правда с витаминами? Как заморозка влияет на ягоды

Витамин C: Этот важный витамин легко разрушается под воздействием света и тепла. Однако заморозка помогает сохранить его содержание в ягодах, хотя предварительная обработка, такая как мытье или резка, может привести к некоторым потерям.

Витамины группы B: Замороженные ягоды и фрукты также сохраняют витамины группы B, хотя их уровень может немного снижаться. Например, потери витамина B6 и фолата минимальны, и они не оказывают значительного влияния на общий питательный профиль продукта.