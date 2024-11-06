Правда с витаминами? Как заморозка влияет на ягоды

Posted 6 ноября, 06:42
Published 6 ноября, 06:42
Modified 6 ноября, 06:44
Updated 6 ноября, 06:44
Заморозка позволяет сохранить витамины в ягодах, но потери могут происходить в процессе предварительной обработки (например, при мытье и нарезке). Витамины, такие как C и A, сохраняются довольно хорошо, однако заморозка может снизить содержание витаминов группы B, особенно B1.
Витамин C: Этот важный витамин легко разрушается под воздействием света и тепла. Однако заморозка помогает сохранить его содержание в ягодах, хотя предварительная обработка, такая как мытье или резка, может привести к некоторым потерям.
Витамины группы B: Замороженные ягоды и фрукты также сохраняют витамины группы B, хотя их уровень может немного снижаться. Например, потери витамина B6 и фолата минимальны, и они не оказывают значительного влияния на общий питательный профиль продукта.
Антиоксиданты: Ягоды, такие как малина и черника, богаты антиоксидантами. Исследования показывают, что заморозка может сохранить их активность на уровне свежих плодов, что делает замороженные ягоды отличным выбором для здорового питания.
Чтобы обеспечить максимальное сохранение витаминов и питательных веществ, следуйте нескольким простым рекомендациям:
Источник: kipmu.ru