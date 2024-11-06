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Posted 6 ноября, 06:42

Published 6 ноября, 06:42

Modified 6 ноября, 06:44

Updated 6 ноября, 06:44

Правда с витаминами? Как заморозка влияет на ягоды

Правда с витаминами? Как заморозка влияет на ягоды

6 ноября 2024, 06:42
Фото: Kandinsky.
Сейчас не сезон свежих ягод. Их замораживание является популярным способом их хранения, но как это влияет на содержание витаминов? Разберемся, сохраняются ли полезные вещества при этом процессе.

Влияние заморозки на витамины

Заморозка позволяет сохранить витамины в ягодах, но потери могут происходить в процессе предварительной обработки (например, при мытье и нарезке). Витамины, такие как C и A, сохраняются довольно хорошо, однако заморозка может снизить содержание витаминов группы B, особенно B1.

  1. Витамин C: Этот важный витамин легко разрушается под воздействием света и тепла. Однако заморозка помогает сохранить его содержание в ягодах, хотя предварительная обработка, такая как мытье или резка, может привести к некоторым потерям.

  2. Витамины группы B: Замороженные ягоды и фрукты также сохраняют витамины группы B, хотя их уровень может немного снижаться. Например, потери витамина B6 и фолата минимальны, и они не оказывают значительного влияния на общий питательный профиль продукта.

  3. Антиоксиданты: Ягоды, такие как малина и черника, богаты антиоксидантами. Исследования показывают, что заморозка может сохранить их активность на уровне свежих плодов, что делает замороженные ягоды отличным выбором для здорового питания.

Правила заморозки

Чтобы обеспечить максимальное сохранение витаминов и питательных веществ, следуйте нескольким простым рекомендациям:

  • Сбор ягод в сезон: Замораживайте только спелые и свежие ягоды, чтобы сохранить их вкус и питательные вещества.
  • Быстрая заморозка: Для лучшего сохранения витаминов важно быстро замораживать ягоды. Для этого можно разложить их в один слой на противне перед помещением в морозильник.
  • Используйте герметичную упаковку: Храните ягоды в специальных пакетах или контейнерах, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить образование кристаллов льда.

Источник: kipmu.ru

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#Анна Селищева#Общество#Россия#Ягоды#Фрукты#Заморозка#КЦ
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