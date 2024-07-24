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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Центральном Черноземье появится новый завод по производству витаминов

В Центральном Черноземье появится новый завод по производству витаминов

24 июля 2024, 14:02
Фото: ВТБ
Новый завод по производству витаминов и биологически активных добавок появится в Черноземье. Инновационный фармацевтический комплекс площадью 6500 кв. м. возведут на территории индустриального парка «Юбилейный» в Курском районе Курской области в 2025 году.
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Работа

24 июня ВТБ и ООО «Сапплемент групп» подписали кредитное соглашение на 250 миллионов рублей сроком на 5 лет для строительства завода. Инвестиционный проект сопровождает АО «Корпорация развития Курской области», уполномоченный орган по работе с инвесторами Правительства Курской области.

Новый фармацевтический кластер будет оснащен лучшим оборудованием, что позволит предприятию соответствовать мировым стандартам производства, внедрять современные фармацевтические технологии и добиться высокого качества витаминов и БАДов отечественного производства.

«В регионе появятся 255 новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. Этот нужный россиянам проект воплощается в жизнь благодаря возможности получения льготного кредита по государственной программе» − сказал генеральный директор ООО «Сапплемент групп» Павел Мамаев.

«Поддержка среднего и малого бизнеса — один из факторов стабильного развития региональной экономики. Важно обеспечить доступ предпринимателей ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять действующие и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей» — отметил управляющий ВТБ в Курской области Роман Мазуров.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Инвестиции#Работа#Курск#Черноземье#Белгород#Витамины
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