В Центральном Черноземье появится новый завод по производству витаминов

Новый завод по производству витаминов и биологически активных добавок появится в Черноземье. Инновационный фармацевтический комплекс площадью 6500 кв. м. возведут на территории индустриального парка «Юбилейный» в Курском районе Курской области в 2025 году.

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