В Центральном Черноземье появится новый завод по производству витаминов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
24 июня ВТБ и ООО «Сапплемент групп» подписали кредитное соглашение на 250 миллионов рублей сроком на 5 лет для строительства завода. Инвестиционный проект сопровождает АО «Корпорация развития Курской области», уполномоченный орган по работе с инвесторами Правительства Курской области.
Новый фармацевтический кластер будет оснащен лучшим оборудованием, что позволит предприятию соответствовать мировым стандартам производства, внедрять современные фармацевтические технологии и добиться высокого качества витаминов и БАДов отечественного производства.
«В регионе появятся 255 новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. Этот нужный россиянам проект воплощается в жизнь благодаря возможности получения льготного кредита по государственной программе» − сказал генеральный директор ООО «Сапплемент групп» Павел Мамаев.
«Поддержка среднего и малого бизнеса — один из факторов стабильного развития региональной экономики. Важно обеспечить доступ предпринимателей ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять действующие и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей» — отметил управляющий ВТБ в Курской области Роман Мазуров.