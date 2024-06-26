ВТБ создает инфраструктуру для акционеров разных компаний в «одном окне»

Новый функционал не имеет аналогов на рынке. Клиент получит надежный и быстрый доступ к участию в собраниях акционеров разных компаний прямо в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции». Проголосовать можно будет по вопросам повестки более 7500 эмитентов, реестры которых ведет ВТБ Регистратор. Среди них — крупнейшие компании из различных секторов российской экономики.