Аналитика ВТБ: вкладчики фиксируют «экстра-доходность»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Внимание клиентов банков сейчас сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте, отмечают в ВТБ. Пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать высокую доходность.
«Рынок сбережений сейчас — самый конкурентный в рознице. Россияне обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов и накопительных счетов, постоянно находясь в поиске лучшего предложения. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может „прибавить“ более двадцати процентов. В первую очередь растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Так, с начала число «активных сберегателей» среди клиентов банка выросло на 21%, они открыли 2,4 миллиона вкладов. Рынок вкладов в целом растёт рекордными темпами, в 2024 году он может вырасти на 22,5%, прогнозируют аналитики.
Сохраняется интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. С начала года портфель юаневых пассивов банка вырос на 24%, к концу года доля юаня в валютных вкладах может составить до 50%.