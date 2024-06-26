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Updated Сегодня, 07:14

Аналитика ВТБ: вкладчики фиксируют «экстра-доходность»

Аналитика ВТБ: вкладчики фиксируют «экстра-доходность»

26 июня 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Финансисты рассказали‚ в чём россияне хранят сбережения.

Внимание клиентов банков сейчас сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте, отмечают в ВТБ. Пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать высокую доходность.

«Рынок сбережений сейчас — самый конкурентный в рознице. Россияне обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов и накопительных счетов, постоянно находясь в поиске лучшего предложения. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может „прибавить“ более двадцати процентов. В первую очередь растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Так, с начала число «активных сберегателей» среди клиентов банка выросло на 21%, они открыли 2,4 миллиона вкладов. Рынок вкладов в целом растёт рекордными темпами, в 2024 году он может вырасти на 22,5%, прогнозируют аналитики.

Сохраняется интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. С начала года портфель юаневых пассивов банка вырос на 24%, к концу года доля юаня в валютных вкладах может составить до 50%.

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#Алёна Мальцева#ВТБ#Рост#Финансы#Ставки#Прогноз#Инвесторы#Валюта#Депозиты
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