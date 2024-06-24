Прогноз ВТБ: россияне купят 700 тысяч авто за полугодие

По данным AEB, в мае было реализовано 132,4 тысячи машин, то есть почти на 10 тысяч а/м или на 8% меньше, чем в апреле текущего года. Продажи с января по май превысили 617 тысяч сделок, это почти на 300 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. В июне уровень продаж в 130-140 тысяч машин сохранится, если на рынке не будет внешних потрясений и акций на продажи дистрибьюторами машин текущего года выпуска.