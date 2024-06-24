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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Прогноз ВТБ: россияне купят 700 тысяч авто за полугодие

Прогноз ВТБ: россияне купят 700 тысяч авто за полугодие

24 июня 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
По итогам полугодия объемы авторынка гарантированно превысят 700 тысяч сделок. Эксперты группы ВТБ проанализировали результаты продаж в мае.

По данным AEB, в мае было реализовано 132,4 тысячи машин, то есть почти на 10 тысяч а/м или на 8% меньше, чем в апреле текущего года. Продажи с января по май превысили 617 тысяч сделок, это почти на 300 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. В июне уровень продаж в 130-140 тысяч машин сохранится, если на рынке не будет внешних потрясений и акций на продажи дистрибьюторами машин текущего года выпуска.

За пять месяцев года продано 617 тысяч новых легковых и LCV-автомобилей. За полугодие объемы бизнеса превысят 700 тысяч сделок, а за год — 1,5 миллиона.

Но Минэкономразвития РФ поддержало увеличение утильсбора. Значит, до конца года самый востребованный сегмент машин с двигателем объемом от 1 до 2 литров ждет резкое повышение цен. Сбор будет увеличен почти двукратно — до 556,1 тысячи рублей. Не только «китайцы», не успевшие наладить полноценную сборку, но и многие отечественные заводы, за исключением ВАЗа, переложат эти затраты на покупателей. Для объемов рынка может иметь негативное значение.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Авто#ВТБ#Прогноз#Россияне
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