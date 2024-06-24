Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Такие результаты обеспечивают высокие ставки по сберегательным продуктам и продолжающийся тренд на накопление средств клиентов в банках. С 5 июня ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному ВТБ-счету до 18% годовых. С этого момента клиенты открыли более 200 тыс. счетов с приветственной надбавкой, что выше показателя аналогичного периода предыдущего месяца почти в 2 раза. Средний «чек» одного счета составил почти 490 тыс. рублей. В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных ВТБ-счетов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.
Всего с момента запуска ВТБ-счета в конце прошлого года клиенты открыли уже более 3,1 млн счетов, а сформированный ими портфель составил более 1,1 млрд рублей. Это 15% от общего объема рублевых пассивов банка.
«В условиях неопределенной динамики ключевой ставки и ее сохранении на высоком уровне, в линейке сберегательных продуктов актуальными становятся накопительные счета. Наши клиенты все чаще выбирают этот инструмент, поскольку он позволяет оперативно управлять средствами, быстро реагируя на изменения рынка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, а деньги со счёта, в отличие от классического депозита, можно снять в любой момент. Доходность по накопительному счету в ВТБ одна из лучших и доходит до 18%», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
По накопительному ВТБ-счету сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают надбавку +2 п. п. к базовой ставке. Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставил дополнительную возможность получить до 16% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ.
Розничные продукты ВТБ доступны клиентам «Открытия» с начала 2024 года. В мае был запущен онлайн-переход в ВТБ, в ходе которого клиенты «Открытия» могут получить до пяти дополнительных предложений от ВТБ, в том числе повышенную ставку 18% по накопительному ВТБ-счету.
* Ставка 18% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца и, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, за получение пенсии или зарплату в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависит от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.
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