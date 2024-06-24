Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн

* Ставка 18% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца и, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, за получение пенсии или зарплату в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависит от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.