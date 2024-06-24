ВТБ запустил комбинированную ипотеку на новостройки

Полная стоимость кредита 6,437 — 14,728%. Ставка 6,29% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми при подтверждении дохода и занятости при сумме кредита 6 150 000 ₽. Заемщики — граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение в Дальневосточном федеральном округе у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП — первого собственника готового жилого помещения или на приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения (в том числе с земельным участком), расположенных в сельских населенных пунктах на территории ДФО, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца — в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома. Сумма кредита — до 15 млн руб. Первый взнос — от 20,1%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой. Условия действительны с момента публикации до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.