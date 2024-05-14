ВТБ: пенсионеры смогут получить кешбэк за покупки в аптеках

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Даже если они не выберут ни одну из категорий на май, июнь и июль, кешбэк за покупки в аптеках за эти месяцы начислится автоматически.
С 1 мая кешбэк за покупки по картам ВТБ начисляется в рублях, а не в мультибонусах. С 26 числа каждого месяца клиенты ВТБ могут самостоятельно определять категории для начисления вознаграждения, их список обновляется ежемесячно. Клиентам доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%.
В рамках своей стратегии ВТБ оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. К примеру, им доступны ежемесячные начисления 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей и бескомиссионные снятия наличных в банкоматах любых банков по всей стране. Банк за свой счет страхует получателей пенсий от любых мошеннических операций со счетом и картой.
Клиентам, которые до 28 февраля 2025 года переведут пенсию, поступающую от военного или силового ведомства, в ВТБ по промокоду 3000 и до 31 марта 2025 года получат первое зачисление на счет ВТБ, банк начислит вознаграждение — 3000 рублей.
«Сегодня ВТБ обслуживает более 1,7 млн клиентов, получающих пенсию на карты банка, и постоянно адаптирует свои предложения под их запросы. В первую очередь, это дополнительная финансовая защита, простота и максимально выгодные условия обслуживания. Благодаря перезапуску программы лояльности клиенты, получающие пенсию в ВТБ, смогут получать кешбэк каждый месяц в наиболее востребованных для них категориях. При этом категория „аптеки“ пенсионерам будет доступна для выбора всегда. Кроме того, кешбэк теперь возвращается реальными деньгами, а не в виртуальной валюте, и использовать его для дальнейших расходов стало еще проще и удобнее», — заявила Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.
Про* 7,0% годовых начисляются на общую сумму денег не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в Банке ВТБ ПАО (за исключением счетов по вкладам, накопительных счетов и брокерских счетов), при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Проценты начисляются на общую сумму денег в рублях на начало каждого календарного дня и выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. На сумму более 100 000 руб. проценты не начисляются.
2. С* Страховка подключается автоматически клиентам ВТБ, которые получают пенсионные выплаты на счет ВТБ. Страхованию подлежат счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Период страхования — 3 календарных месяца с автоматической пролонгацией, при условии зачисления пенсионных выплат на счет ВТБ. Страховая сумма — 100 000 ₽. Подробный перечень страховых рисков и порядок действий при их наступлении указаны на vtb.ru.
* 3000 руб. (Вознаграждение) зачисляются единоразово на текущий счет/мастер-счет, открытый в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм+», по акции «Переведи пенсию военного или силового ведомства» (Акция) при условии перевода пенсии военного или силового ведомства (Пенсия), выплачиваемой в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 №4468-1, в банк ВТБ (Банк), предоставления промокода 3000 в Банк с 01.03.2024 по 28.02.2025 и получения первой Пенсии на счет в Банке с 01.03.2024 по 31.03.2025. Акция действует для клиентов, которые не получали Пенсию в Банке в период с 01.03.2023 по 29.02.2024. Вознаграждение выплачивается не позднее 30 рабочих дней после первого зачисления Пенсии на счет в Банке. Общий период Акции: с 01.03.2024 по 15.05.2025. Фонд Акции ограничен. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Вознаграждения — на https://www.vtb.ru/promo/pens-3000/.
* «Кешбэк рублями» − частичный возврат в процентах от суммы Операции по Карте Банка, в виде начисления Бонусных рублей, ежемесячно конвертируемых Банком в денежные средства, зачисляемые на счет Участника по курсу 1 Бонусный рубль = 1 рубль. На Отчетные периоды май — июль 2024 г. Участникам доступна для подключения одна Категория ТСП со ставкой расчета Бонусных рублей 25% от суммы Операций. Термины с заглавной буквы подлежат толкованию согласно Правилам. Подробная информация о Правилах Программы, Организаторе, ограничениях: на multibonus.ru. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама