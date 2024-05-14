ВТБ: пенсионеры смогут получить кешбэк за покупки в аптеках

* 3000 руб. (Вознаграждение) зачисляются единоразово на текущий счет/мастер-счет, открытый в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм+», по акции «Переведи пенсию военного или силового ведомства» (Акция) при условии перевода пенсии военного или силового ведомства (Пенсия), выплачиваемой в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 №4468-1, в банк ВТБ (Банк), предоставления промокода 3000 в Банк с 01.03.2024 по 28.02.2025 и получения первой Пенсии на счет в Банке с 01.03.2024 по 31.03.2025. Акция действует для клиентов, которые не получали Пенсию в Банке в период с 01.03.2023 по 29.02.2024. Вознаграждение выплачивается не позднее 30 рабочих дней после первого зачисления Пенсии на счет в Банке. Общий период Акции: с 01.03.2024 по 15.05.2025. Фонд Акции ограничен. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Вознаграждения — на https://www.vtb.ru/promo/pens-3000/.