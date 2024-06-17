ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса

До начала работы с сервисом предприниматели должны зарегистрироваться в Системе быстрых платежей, сделать это можно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ или в одном из офисов банка, после чего все операции можно проводить онлайн. В интернет-банке клиент-получатель средств формирует QR-код или уникальную платежную ссылку, в которой уже есть реквизиты и сумма к оплате, и направляет любым удобным способом клиенту-плательщику. Последний выбирает в своем интернет-банке оплату по СБП, в открывшемся окне указывает платежную ссылку и подтверждает операцию. Процесс проходит за секунды, и сразу после подтверждения плательщик получает уведомление об оплате, а получатель — деньги на счет.