ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладу

«Высокий уровень ключевой ставки Центробанка РФ позволяет сохранить выгодную доходность по сберегательным рублевым инструментам. Однако мы видим и значительный спрос на депозиты в юанях, который стимулируют устойчивость китайской национальной валюты и ее развитие в международных расчетах. ВТБ — один из признанных лидеров рынка сбережений, мы обеспечиваем как надежность вложений, так и одни из лучших ставок на рынке: до 18,5% в рублях и до 6,5% в юанях. Это приводит к ощутимым результатам: рублевые пассивы увеличились более чем на 1,2 трлн с начала года, рублевый портфель превысил 7,5 трлн рублей. Портфель розничных пассивов в юанях вырос на 21% и составляет 15,7 млрд единиц китайской валюты», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.