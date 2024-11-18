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Posted 18 ноября, 09:30

Published 18 ноября, 09:30

Modified 18 ноября, 09:31

Updated 18 ноября, 09:31

Белгородцы не раз жаловались на загадочное появление диагнозов в медкартах

В белгородской больнице ребёнку поставили диагноз после осмотра, которого не было?

18 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI. Белгородцы не раз жаловались на загадочное появление диагнозов в медкартах

Белгородка рассказала о несуществующем диагнозе в медкарте своего ребёнка

Сюжет
Медицина
Инцидент произошёл в Красногвардейской центральной районной больнице. Белгородка узнала, что её ребёнок «прошёл» полный медосмотр, после чего ему поставили диагноз, которого у него нет. Никакого осмотра несовершеннолетний при этом не посещал. Что отвечает руководство больницы?

Женщина рассказала, что комплексный осмотр, в который входят консультации врачей, анализы, УЗИ и ЭКГ, её ребёнок «прошёл» ещё 14–15 февраля текущего года.

О том, что ему поставили несуществующий диагноз, белгородка узнала случайно, увидев запись в личном кабинете. Какой именно «серьёзный» диагноз поставили — она не уточнила, но написала, что он «может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка».

По словам женщины, эта запись продержалась в медицинской карте больше полугода.

«Все обращения в больницу с просьбой об удалении липового медосмотра и диагноза результатов не дали. Нас только кормили обещаниями и извинениями», — написала женщина в соцсетях.

Главный врач учреждения Татьяна Акперова пообещала, что свяжется с обратившейся повторно, чтобы разъяснить ситуацию. Однако белгородка в ответ заявила, что прошлые разъяснения результата не дали.

Подобные инциденты уже происходили в Стрелецком и областном центре. О том, почему так происходит, ранее рассказали в минздраве.

Чужие диагнозы: в белгородском минздраве рассказали об ошибках в медкартах
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Красногвардейский район#Диагноз#Белгород#Электронная карта#Медицинский осмотр#Красногвардейская ЦРБ
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