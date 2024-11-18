В белгородской больнице ребёнку поставили диагноз после осмотра, которого не было?

Белгородка рассказала о несуществующем диагнозе в медкарте своего ребёнка

Сюжет Медицина

Инцидент произошёл в Красногвардейской центральной районной больнице. Белгородка узнала, что её ребёнок «прошёл» полный медосмотр, после чего ему поставили диагноз, которого у него нет. Никакого осмотра несовершеннолетний при этом не посещал. Что отвечает руководство больницы?