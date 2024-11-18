В белгородской больнице ребёнку поставили диагноз после осмотра, которого не было?

Posted 18 ноября, 09:30
Published 18 ноября, 09:30
Modified 18 ноября, 09:31
Updated 18 ноября, 09:31
Женщина рассказала, что комплексный осмотр, в который входят консультации врачей, анализы, УЗИ и ЭКГ, её ребёнок «прошёл» ещё 14–15 февраля текущего года.
О том, что ему поставили несуществующий диагноз, белгородка узнала случайно, увидев запись в личном кабинете. Какой именно «серьёзный» диагноз поставили — она не уточнила, но написала, что он «может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка».
По словам женщины, эта запись продержалась в медицинской карте больше полугода.
«Все обращения в больницу с просьбой об удалении липового медосмотра и диагноза результатов не дали. Нас только кормили обещаниями и извинениями», — написала женщина в соцсетях.
Главный врач учреждения Татьяна Акперова пообещала, что свяжется с обратившейся повторно, чтобы разъяснить ситуацию. Однако белгородка в ответ заявила, что прошлые разъяснения результата не дали.
Подобные инциденты уже происходили в Стрелецком и областном центре. О том, почему так происходит, ранее рассказали в минздраве.