Белгородку удивили непонятные диагнозы и записи в её электронной медкарте

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Жительница Белгорода приписана к поликлинике № 6. Недавно она собралась пройти диспансеризацию. До этого женщина ни разу не пользовалась такой возможностью.
По словам белгородки, в её электронной медкарте была запись, что диспансеризацию она проходила ежегодно и что в этом году тоже уже прошла. Поэтому проверить здоровье она уже не может.
«Очень редко обращаюсь в поликлинику, но если заглянуть в электронную медицинскую карту, то оказывается, я туда хожу регулярно, и даже диагнозы какие-то стоят. Раньше тоже замечала такие приписки, но старалась не расстраиваться из-за этого», — рассказала белгородка.
Женщина отметила в карте, что записи ошибочные. Но она уверена, что это ни на что не влияет.
Для борьбы с подобными приписками в медицинских картах в 2021 году на «Госуслугах» было создано оповещение.