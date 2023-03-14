Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Белгородку удивили непонятные диагнозы и записи в её электронной медкарте

14 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI

Белгородка не смогла пройти диспансеризацию из-за приписок в медкарте

Женщина собралась впервые пройти диспансеризацию, но не смогла. В её электронной медкарте была запись о том, что она её уже проходила, в том числе в этом году. При этом по факту такой возможностью женщина не пользовалась. О проблеме белгородка рассказала редакции Go31.

Жительница Белгорода приписана к поликлинике № 6. Недавно она собралась пройти диспансеризацию. До этого женщина ни разу не пользовалась такой возможностью.

По словам белгородки, в её электронной медкарте была запись, что диспансеризацию она проходила ежегодно и что в этом году тоже уже прошла. Поэтому проверить здоровье она уже не может.

«Очень редко обращаюсь в поликлинику, но если заглянуть в электронную медицинскую карту, то оказывается, я туда хожу регулярно, и даже диагнозы какие-то стоят. Раньше тоже замечала такие приписки, но старалась не расстраиваться из-за этого», — рассказала белгородка.

Женщина отметила в карте, что записи ошибочные. Но она уверена, что это ни на что не влияет.

Для борьбы с подобными приписками в медицинских картах в 2021 году на «Госуслугах» было создано оповещение.

Злокачественные опухоли, диабет: что выявили у белгородцев на диспансеризации
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризацииВыявление рака и болезней сердца: зачем белгородцам нужно проходить диспансеризациюНа диспансеризацию сотрудников мэрии Белгорода потратят почти 2 млн рублей
#Ольга Аксёнова#Медкарта#Электронная медкарта#Диспансеризация#Поликлиника#Медицина#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сегодня, 09:58
Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
Сегодня, 09:34
Белгородцы нашли осколки на земле после ночной работы ПВО
Сегодня, 06:52
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:37
Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде
Сегодня, 09:05
«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Сегодня, 08:08