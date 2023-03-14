Белгородку удивили непонятные диагнозы и записи в её электронной медкарте

Белгородка не смогла пройти диспансеризацию из-за приписок в медкарте

Женщина собралась впервые пройти диспансеризацию, но не смогла. В её электронной медкарте была запись о том, что она её уже проходила, в том числе в этом году. При этом по факту такой возможностью женщина не пользовалась. О проблеме белгородка рассказала редакции Go31.