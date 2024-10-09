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Posted 9 октября, 11:04

Published 9 октября, 11:04

Modified 9 октября, 11:04

Updated 9 октября, 11:04

Белгородка заработала два диагноза, не посещая поликлинику

Белгородке, не посещавшей врача, ошибочно приписали нервное расстройство

9 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Белгородка заработала два диагноза, не посещая поликлинику

Белгородке ошибочно поставили в медкарте два диагноза

Сюжет
Медицина
Белгородка, не посещавшая врача, заметила в личном кабинете портала «Электронная регистратура» новый диагноз. Оказалось, что его выставили ошибочно. Убрали бы его, если бы жительница не указала на ошибку, неизвестно.

Белгородка находилась дома в декретном отпуске, когда заметила в приложении «Электронная регистратура» новые диагнозы, который якобы у неё обнаружили врачи.

«Я нахожусь дома в декретном отпуске и поликлинику не посещала. Но зато врачи мне поставили вегетативную дистанцию и нервное расстройство. Этот диагноз поставила Стрелецкая ЦРБ», — объяснила белгородка и приложила скриншоты выставленного диагноза.
Выставленный белгородке диагнозВыставленный белгородке диагноз
Выставленный белгородке диагнозВыставленный белгородке диагноз
Выставленный белгородке диагноз. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Обращение заметил главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин, который объяснил, что диагноз ей выставили ошибочно. Записи пообещали в ближайшее время удалить.

Это уже не первый подобный случай. В марте прошлого года женщина планировала впервые пройти диспансеризацию, но не смогла из-за странных приписок в медицинской карте — якобы она уже проходила осмотры в 2022 году. При этом в карте указаны были и какие-то диагнозы, не соответствующие действительности.

Позже случай прокомментировал в минздраве. Они отметили, что такие ошибки встречаются, но затем устраняются. А все последующие записи о посещениях должны заверяться электронной цифровой подписью врача.

Но в апреле такая же ситуация вновь повторилась.

Белгородцы снова жалуются на чужие диагнозы в медкартах
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