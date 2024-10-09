Белгородке, не посещавшей врача, ошибочно приписали нервное расстройство

Posted 9 октября, 11:04
Published 9 октября, 11:04
Modified 9 октября, 11:04
Updated 9 октября, 11:04
Белгородка находилась дома в декретном отпуске, когда заметила в приложении «Электронная регистратура» новые диагнозы, который якобы у неё обнаружили врачи.
«Я нахожусь дома в декретном отпуске и поликлинику не посещала. Но зато врачи мне поставили вегетативную дистанцию и нервное расстройство. Этот диагноз поставила Стрелецкая ЦРБ», — объяснила белгородка и приложила скриншоты выставленного диагноза.
Обращение заметил главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин, который объяснил, что диагноз ей выставили ошибочно. Записи пообещали в ближайшее время удалить.
Это уже не первый подобный случай. В марте прошлого года женщина планировала впервые пройти диспансеризацию, но не смогла из-за странных приписок в медицинской карте — якобы она уже проходила осмотры в 2022 году. При этом в карте указаны были и какие-то диагнозы, не соответствующие действительности.
Позже случай прокомментировал в минздраве. Они отметили, что такие ошибки встречаются, но затем устраняются. А все последующие записи о посещениях должны заверяться электронной цифровой подписью врача.
Но в апреле такая же ситуация вновь повторилась.