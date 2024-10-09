Белгородке, не посещавшей врача, ошибочно приписали нервное расстройство

Это уже не первый подобный случай. В марте прошлого года женщина планировала впервые пройти диспансеризацию, но не смогла из-за странных приписок в медицинской карте — якобы она уже проходила осмотры в 2022 году. При этом в карте указаны были и какие-то диагнозы, не соответствующие действительности.