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Published Сегодня, 07:41

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Чужие диагнозы: в белгородском минздраве рассказали об ошибках в медкартах

27 марта 2023, 07:41
Фото: 1MI

Власти объяснили ложные диагнозы в электронных медкартах белгородцев

В середине марта белгородка не смогла пройти диспансеризацию из-за приписок в медицинской карте. В минздраве области прокомментировали ложные диагнозы в электронных медкартах. В ведомстве отметили, что единого реестра жалоб от пациентов пока нет, сообщает Go31.

В минздраве Белгородской области прокомментировали ситуацию с ошибками в медицинских картах. Единого реестра жалоб от пациентов пока нет, поэтому неясно, растёт число претензий или нет.

В середине марта белгородка не смогла пройти диспансеризацию из-за ошибочных приписок в своей карте. В ней было указано, что пациентка процедуру уже проходила, в том числе в этом году. В связи с этим женщина проверить здоровье уже не может.

Чиновники отметили, что белгородцы жалуются на ошибки в медкартах, однако неточности устраняются. Также в минздраве пояснили, что с прошлого года информация о посещениях пациентами доктора заверяется электронной цифровой подписью врача. После этого данные передаются в федеральный реестр электронных медицинских документов. Удалить записи можно только после заявки от медучреждения с подписью от главврача. С августа 2022 года белгородские больницы обращались с подобным запросом восемь раз.

В случаях, когда в медкарте появляются недостоверные данные, в разделе «Записи и обращения» на региональном портале «Электронная регистратура» нужно нажать рядом с ошибочной записью кнопку «Не обращался к врачу». После этого информация поступит в медорганизацию. Если ошибочные данные появились на сайте госуслуг, нужно сообщить об этом непосредственно в больницу.

Что касается прохождения диспансеризации, то такая возможность у пациентов есть, однако необходимо предупредить медиков, что записи в медкарте ошибочны. В минздраве пояснили, что причины кроются в основном в том, что пациенты предоставляют неверные персональные данные при обращении за медпомощью.

Также журналисты поинтересовались, признаётся ли запись в электронной медицинской карте основанием для оплаты медуслуг поликлиники или больницы по линии Фонда ОМС. Чиновники ответили, что это не может быть основанием для произведения оплаты.

«Существует определённый алгоритм оформления записи в медицинской информационной системе, который предполагает обязательное указание дополнительных данных и оформление в определённых форматах. И только после заполнения указанных форматов в соответствии с требованиями такая услуга подлежит оплате», — ответили чиновники.

В редакции отмечают, что ежегодно расходы региона на программу ОМС растут. Если в 2021 году на неё потратили 20,8 млрд рублей, то в 2022 траты выросли до 21,5 млрд рублей.

Белгородку удивили непонятные диагнозы и записи в её электронной медкарте
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Медицина#Медкарты#Диспансеризация#Минздрав#Больницы#Врачи#Ошибка#Электронная медкарта
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