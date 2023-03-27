Чужие диагнозы: в белгородском минздраве рассказали об ошибках в медкартах

Чиновники отметили, что белгородцы жалуются на ошибки в медкартах, однако неточности устраняются. Также в минздраве пояснили, что с прошлого года информация о посещениях пациентами доктора заверяется электронной цифровой подписью врача. После этого данные передаются в федеральный реестр электронных медицинских документов. Удалить записи можно только после заявки от медучреждения с подписью от главврача. С августа 2022 года белгородские больницы обращались с подобным запросом восемь раз.