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Posted 8 ноября, 13:10

Published 8 ноября, 13:10

Modified 8 ноября, 13:10

Updated 8 ноября, 13:10

Белгородцам приходится записываться к «узким» врачам через терапевта

«Ждём месяцами»: белгородцев не устраивает система записи к врачам через терапевта

8 ноября 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам приходится записываться к «узким» врачам через терапевта

Белгородцев возмущает запись к врачам узкого профиля через терапевта

Сюжет
Медицина
Согласно закону пациенты должны записываться к специалистам узкого профиля через терапевта, который проверяет обоснованность обращений. Однако жителей такой вариант не устраивает: они отмечают, что ждать приёма приходится месяцами. На жалобы ответил министр Андрей Иконников.

Белгородка попросила разъяснить, почему терапевты и врачи общей практики в регионе начали выполнять функцию администратора.

«Почему, имея заболевания узкого профиля, я не могу записаться сразу к врачу по профилю? Почему я должна записаться к терапевту или ВОП, прождать 2-3 недели, чтобы прийти и сказать ему, что мне нужен невролог или кардиолог? Он даст направление, я запишусь к нужному мне врачу и буду ждать ещё месяц своей очереди! Это просто издевательство над людми», — высказала мнение жительница.

На её обращение ответил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что самостоятельно пациенты могут записаться к врачам по 14 направлениям: к терапевту, семейному врачу, хирургу, офтальмологу, оториноларингологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, фтизиатру, стоматологу, стоматологу-терапевту, участковому педиатру, детскому хирургу, детскому стоматологу и детскому психиатру.

При этом тот факт, что пациенты не могут самостоятельно записаться к узкому специалисту, прописан в федеральном законодательстве: терапевт должен определить показания и обоснованность консультации, а затем назначить необходимое обследование.

Жителей же ответы министра не устроили: они заявили, что в других регионах могут беспрепятственно записываться к специалистам узкого профиля.

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