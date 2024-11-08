«Ждём месяцами»: белгородцев не устраивает система записи к врачам через терапевта

Posted 8 ноября, 13:10
Published 8 ноября, 13:10
Modified 8 ноября, 13:10
Updated 8 ноября, 13:10
Белгородка попросила разъяснить, почему терапевты и врачи общей практики в регионе начали выполнять функцию администратора.
«Почему, имея заболевания узкого профиля, я не могу записаться сразу к врачу по профилю? Почему я должна записаться к терапевту или ВОП, прождать 2-3 недели, чтобы прийти и сказать ему, что мне нужен невролог или кардиолог? Он даст направление, я запишусь к нужному мне врачу и буду ждать ещё месяц своей очереди! Это просто издевательство над людми», — высказала мнение жительница.
На её обращение ответил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что самостоятельно пациенты могут записаться к врачам по 14 направлениям: к терапевту, семейному врачу, хирургу, офтальмологу, оториноларингологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, фтизиатру, стоматологу, стоматологу-терапевту, участковому педиатру, детскому хирургу, детскому стоматологу и детскому психиатру.
При этом тот факт, что пациенты не могут самостоятельно записаться к узкому специалисту, прописан в федеральном законодательстве: терапевт должен определить показания и обоснованность консультации, а затем назначить необходимое обследование.
Жителей же ответы министра не устроили: они заявили, что в других регионах могут беспрепятственно записываться к специалистам узкого профиля.