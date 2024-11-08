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Posted 8 ноября, 09:50

Published 8 ноября, 09:50

Modified 8 ноября, 09:50

Updated 8 ноября, 09:50

Любителям есть часто и много тяжело держать себя в руках

Как бороться с перееданием? Отвечает диетолог

8 ноября 2024, 09:50
Фото: 1MI. Любителям есть часто и много тяжело держать себя в руках

Врач-диетолог рассказал, как можно бороться с перееданием

Любителям поесть тяжело держать вес в пределах нормы. Врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Сергей Морозов поделился эффективными способами борьбы с перееданием. Среди них — интервальное голодание, осознанное питание и кето-диета, сообщает УтроNews со ссылкой на RT.

Интервальное голодание представляет собой режим питания, при котором приём пищи осуществляется в строго определённое время, например, с 10:00 до 18:00.

Осознанное питание предполагает сосредоточение на своих ощущениях во время еды, без отвлечения на внешние факторы.

Кроме того, Сергей Морозов рекомендует низкоуглеводную кето-диету. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает использовать жировые запасы, что способствует похудению и более умеренному потреблению пищи.

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