Как бороться с перееданием? Отвечает диетолог

Posted 8 ноября, 09:50
Published 8 ноября, 09:50
Modified 8 ноября, 09:50
Updated 8 ноября, 09:50
Интервальное голодание представляет собой режим питания, при котором приём пищи осуществляется в строго определённое время, например, с 10:00 до 18:00.
Осознанное питание предполагает сосредоточение на своих ощущениях во время еды, без отвлечения на внешние факторы.
Кроме того, Сергей Морозов рекомендует низкоуглеводную кето-диету. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает использовать жировые запасы, что способствует похудению и более умеренному потреблению пищи.