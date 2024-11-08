Как бороться с перееданием? Отвечает диетолог

Кроме того, Сергей Морозов рекомендует низкоуглеводную кето-диету. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает использовать жировые запасы, что способствует похудению и более умеренному потреблению пищи.

Осознанное питание предполагает сосредоточение на своих ощущениях во время еды, без отвлечения на внешние факторы.

Интервальное голодание представляет собой режим питания, при котором приём пищи осуществляется в строго определённое время, например, с 10:00 до 18:00.

Как правильно есть хурму, чтобы получать пользу? Отвечает эксперт Роскачества

Читайте также:

Ногти слезли, но ветрянка хуже: белгородец рассказал, как его семья болела Коксаки

Не «переобулся» — плати: когда начнут штрафовать за резину не по сезону в 2024 году?

Прибавка к пенсии, реклама блогеров и майнинг: что изменится для россиян с 1 ноября?