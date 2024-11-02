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Posted 2 ноября, 07:48

Published 2 ноября, 07:48

Modified 2 ноября, 07:50

Updated 2 ноября, 07:50

Трое белгородцев доказали, что являются лучшими врачами страны

Трое белгородцев доказали, что являются лучшими врачами страны

2 ноября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Медики
Пятеро белгородских медиков сумели занять призовые места во Всероссийском конкурсе врачей. Награды победителям вручил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Трое медиков стали победителями Всероссийского конкурса врачей, ещё двое — его лауреатами. Награды белгородцам на конгрессе «Национальное здравоохранение» вручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Так, известно, что лучшим стоматологом страны стала врач стоматологической поликлиники №1 Белгорода Марина Жиляева, лучшим санитарным врачом — медик областной больницы Андрей Башкирев, а лучшим врачом общей практики — медик Шебекинской ЦРБ Елена Валуйская.

«Горжусь тем, что наши врачи, проявляя мужество, отвагу и профессионализм, побеждают и становятся лучшими в Российской Федерации. Спасибо, что вы — вместе с нашими жителями. Спасибо, что вы вкладываете весь свой профессионализм, душу и сердце и помогаете тем, кому необходима срочная помощь», — отметил Гладков.

Кроме того, вторым лучшим оториноларингологом в стране стал врач больницы №2 Белгорода Алексей Демиденко, третьем лучшим неонатологом — Константин Дудуш из областной больницы.

Напомним, что за долгую и продуктивную работу президент РФ Владимир Путин решил отблагодарить пятерых белгородцев, среди которых есть два медика.

Путин отметил благодарностью за преданную и долгую работу пятерых белгородцев
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