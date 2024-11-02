Трое белгородцев доказали, что являются лучшими врачами страны

Posted 2 ноября, 07:48
Published 2 ноября, 07:48
Modified 2 ноября, 07:50
Updated 2 ноября, 07:50
Трое медиков стали победителями Всероссийского конкурса врачей, ещё двое — его лауреатами. Награды белгородцам на конгрессе «Национальное здравоохранение» вручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Так, известно, что лучшим стоматологом страны стала врач стоматологической поликлиники №1 Белгорода Марина Жиляева, лучшим санитарным врачом — медик областной больницы Андрей Башкирев, а лучшим врачом общей практики — медик Шебекинской ЦРБ Елена Валуйская.
«Горжусь тем, что наши врачи, проявляя мужество, отвагу и профессионализм, побеждают и становятся лучшими в Российской Федерации. Спасибо, что вы — вместе с нашими жителями. Спасибо, что вы вкладываете весь свой профессионализм, душу и сердце и помогаете тем, кому необходима срочная помощь», — отметил Гладков.
Кроме того, вторым лучшим оториноларингологом в стране стал врач больницы №2 Белгорода Алексей Демиденко, третьем лучшим неонатологом — Константин Дудуш из областной больницы.
Напомним, что за долгую и продуктивную работу президент РФ Владимир Путин решил отблагодарить пятерых белгородцев, среди которых есть два медика.