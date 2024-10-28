«Это не он, это болезнь так общается»: после инсульта у человека портится характер?

Posted 28 октября, 12:58
Published 28 октября, 12:58
Modified 28 октября, 13:00
Updated 28 октября, 13:00
У людей, перенёсших инсульт, может измениться характер. Это подтвердил врач-невролог высшей квалификационной категории и заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения областной клинической больницы святителя Иоасафа Олег Смоленский.
Причина, утверждает специалист, кроется в том, какая именно часть мозга была поражена при остром нарушении кровообращения. Больной человек вполне может стать более вспыльчивым или апатичным, если было повреждено правое полушарие, которое отвечает за эмоции и волю человека.
«Поэтому мы говорим родственникам наших пациентов, что не надо обижаться. Это не он на вас злится, это болезнь с вами так общается», — успокаивает медик.
Триггером инсульта могут стать:
Немалую роль играет в этом и неправильный образ жизни. Человек, который не заботится о своём здоровье, не принимает лекарства, может столкнуться с рецидивом. Пациенты, перенёсшие острые сердечно-сосудистые состояния, могут два года бесплатно получать необходимые медикаменты.
Те, кто регулярно проходят медицинские обследования и отказываются от вредных привычек, имеют все шансы вернуться к полноценной жизни и забыть о рисках.