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Posted 28 октября, 12:58

Published 28 октября, 12:58

Modified 28 октября, 13:00

Updated 28 октября, 13:00

Врач-невролог объяснил, почему после инсульта у пациента меняется характер

«Это не он, это болезнь так общается»: после инсульта у человека портится характер?

28 октября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Врач-невролог объяснил, почему после инсульта у пациента меняется характер

Сюжет
Медицина
Инсульт — одно из наиболее распространенных заболеваний мозга в зрелом и пожилом возрасте. Оно часто приводит к тяжелой инвалидности или смерти пациента, но, если спасти человека всё-таки удалось, его могут ждать и другие неожиданные последствия. О них рассказал врач-невролог Олег Смоленский.

У людей, перенёсших инсульт, может измениться характер. Это подтвердил врач-невролог высшей квалификационной категории и заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения областной клинической больницы святителя Иоасафа Олег Смоленский.

Причина, утверждает специалист, кроется в том, какая именно часть мозга была поражена при остром нарушении кровообращения. Больной человек вполне может стать более вспыльчивым или апатичным, если было повреждено правое полушарие, которое отвечает за эмоции и волю человека.

«Поэтому мы говорим родственникам наших пациентов, что не надо обижаться. Это не он на вас злится, это болезнь с вами так общается», — успокаивает медик.

Триггером инсульта могут стать:

  • нарушение сердечного ритма;
  • гипертензия;
  • атеросклероз.

Немалую роль играет в этом и неправильный образ жизни. Человек, который не заботится о своём здоровье, не принимает лекарства, может столкнуться с рецидивом. Пациенты, перенёсшие острые сердечно-сосудистые состояния, могут два года бесплатно получать необходимые медикаменты.

Те, кто регулярно проходят медицинские обследования и отказываются от вредных привычек, имеют все шансы вернуться к полноценной жизни и забыть о рисках.

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