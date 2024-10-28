«Это не он, это болезнь так общается»: после инсульта у человека портится характер?

Врач-невролог объяснил, почему после инсульта у пациента меняется характер

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Инсульт — одно из наиболее распространенных заболеваний мозга в зрелом и пожилом возрасте. Оно часто приводит к тяжелой инвалидности или смерти пациента, но, если спасти человека всё-таки удалось, его могут ждать и другие неожиданные последствия. О них рассказал врач-невролог Олег Смоленский.

У людей, перенёсших инсульт, может измениться характер. Это подтвердил врач-невролог высшей квалификационной категории и заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения областной клинической больницы святителя Иоасафа Олег Смоленский. Причина, утверждает специалист, кроется в том, какая именно часть мозга была поражена при остром нарушении кровообращения. Больной человек вполне может стать более вспыльчивым или апатичным, если было повреждено правое полушарие, которое отвечает за эмоции и волю человека. «Поэтому мы говорим родственникам наших пациентов, что не надо обижаться. Это не он на вас злится, это болезнь с вами так общается», — успокаивает медик. Триггером инсульта могут стать: нарушение сердечного ритма;

гипертензия;

атеросклероз. Немалую роль играет в этом и неправильный образ жизни. Человек, который не заботится о своём здоровье, не принимает лекарства, может столкнуться с рецидивом. Пациенты, перенёсшие острые сердечно-сосудистые состояния, могут два года бесплатно получать необходимые медикаменты. Те, кто регулярно проходят медицинские обследования и отказываются от вредных привычек, имеют все шансы вернуться к полноценной жизни и забыть о рисках. Эксперты: Отказ от курения полезен для здоровья и в пожилом возрасте Узнать подробнее Читайте также: Как справиться с осенней хандрой: советы от педагога-психолога Ультразвуковое исследование щитовидной железы: контроль здоровья эндокринной системы Чек-ап здоровья: что в него входит и чем он помогает