Чек-ап здоровья: что в него входит и чем он помогает

Posted 20 сентября, 12:25
Published 20 сентября, 12:25
Modified 20 сентября, 12:27
Updated 20 сентября, 12:27
Чек-ап включает в себя не так уж много исследований, но все они достаточно информативны для врача, чтобы сделать вывод о состоянии здоровья пациента. Поэтому эти проверки называют скрининговыми, так как они дают общую картину работы основных систем и органов организма человека. Если врач заметит какие-то отклонения, он отправит на дополнительное обследование, чтобы понять, в каком направлении двигаться.
Чек-ап включает измерение индекса массы тела, уровней холестерина и глюкозы в крови, показатель артериального давления, оценку работы сердечно-сосудистой системы и анализ состава тела. Другими словами, это изучение количества мышечной, жировой ткани, костей и жидкости в организме.
Эти простые исследования позволяют специалисту увидеть возможные серьезные проблемы со здоровьем в перспективе. Их называют факторами риска. Чтобы из имеющегося фактора риска развилось хроническое заболевание, требуется как минимум 5-6 лет. Весь этот период организм будет пытаться приспособиться к существующим проблемам и попытается их решить при помощи компенсаторных механизмов. Однако затем его возможности исчерпываются, и наступает болезнь. Известно, что сегодня хроническое заболевание не поддается излечению, состояние человека поддерживается с использованием лекарственной терапии.
«Лишний вес сегодня и повышенный уровень глюкозы — это вероятный сахарный диабет и артериальная гипертония завтра. А высокий холестерин ведет к атеросклерозу, который в свою очередь провоцирует возникновение ишемической болезни сердца. Следя за своим здоровьем, вовремя проходя комплексные обследования, человек может с помощью доктора скорректировать имеющиеся факторы риска и остаться здоровым», — уверена Татьяна Владимировна.
Если какие-то специалисты позовут вас на чистку сосудов или очищение организма в целом, не тратьте ни своего времени, ни денег: это невозможно. Не существует волшебного средства, которое уберет накопившиеся бляшки, покончит с атеросклерозом и сделает сосуды снова молодыми и упругими. Их состояние зависит от нашего образа жизни.
Если проходит проверка состояния здоровья, то существует примерно пять признаков здорового образа жизни, которые помогут бороться с заболеваниями, прожить долгую и качественную жизнь. Первое — отказ от курения и употребления алкоголя, второе — правильное питание, третье — выполнение минимум 10 тысяч шагов в день, четвертое — полноценный отдых, а пятое — умение справляться со стрессом.
Особенно важны два последних совета для жителей Белгорода. Для того чтобы переключиться, можно использовать различные методики: йогу, тренировки, хобби, общение с друзьями, прогулки по осеннему парку.
Вспомним, что ежегодно 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов
В этом году кампания проходит под девизом — «Улучшение диагностики для безопасности пациентов». Её лозунг — «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!»