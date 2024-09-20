Чек-ап здоровья: что в него входит и чем он помогает

Эти простые исследования позволяют специалисту увидеть возможные серьезные проблемы со здоровьем в перспективе. Их называют факторами риска. Чтобы из имеющегося фактора риска развилось хроническое заболевание, требуется как минимум 5-6 лет. Весь этот период организм будет пытаться приспособиться к существующим проблемам и попытается их решить при помощи компенсаторных механизмов. Однако затем его возможности исчерпываются, и наступает болезнь. Известно, что сегодня хроническое заболевание не поддается излечению, состояние человека поддерживается с использованием лекарственной терапии.