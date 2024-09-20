bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 12:25

Published 20 сентября, 12:25

Modified 20 сентября, 12:27

Updated 20 сентября, 12:27

Врач рассказала, почему нужно пройти чек-ап здоровья

Чек-ап здоровья: что в него входит и чем он помогает

20 сентября 2024, 12:25
Фото: 1MI

Врач рассказала, почему нужно пройти чек-ап здоровья

Знать всё о состоянии своего организма невозможно. Но есть основные показатели здоровья, которые необходимо держать в голове. Мы попросили главного врача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяну Михайлову рассказать, что это за показатели.

Какие показатели входят в чек-ап здоровья

Чек-ап включает в себя не так уж много исследований, но все они достаточно информативны для врача, чтобы сделать вывод о состоянии здоровья пациента. Поэтому эти проверки называют скрининговыми, так как они дают общую картину работы основных систем и органов организма человека. Если врач заметит какие-то отклонения, он отправит на дополнительное обследование, чтобы понять, в каком направлении двигаться.

Чек-ап включает измерение индекса массы тела, уровней холестерина и глюкозы в крови, показатель артериального давления, оценку работы сердечно-сосудистой системы и анализ состава тела. Другими словами, это изучение количества мышечной, жировой ткани, костей и жидкости в организме.

От чего спасёт чек-ап здоровья

Эти простые исследования позволяют специалисту увидеть возможные серьезные проблемы со здоровьем в перспективе. Их называют факторами риска. Чтобы из имеющегося фактора риска развилось хроническое заболевание, требуется как минимум 5-6 лет. Весь этот период организм будет пытаться приспособиться к существующим проблемам и попытается их решить при помощи компенсаторных механизмов. Однако затем его возможности исчерпываются, и наступает болезнь. Известно, что сегодня хроническое заболевание не поддается излечению, состояние человека поддерживается с использованием лекарственной терапии.

Нашёл рак — получи премию: белгородские врачи стали чаще выявлять онкологию
Узнать подробнее
«Лишний вес сегодня и повышенный уровень глюкозы — это вероятный сахарный диабет и артериальная гипертония завтра. А высокий холестерин ведет к атеросклерозу, который в свою очередь провоцирует возникновение ишемической болезни сердца. Следя за своим здоровьем, вовремя проходя комплексные обследования, человек может с помощью доктора скорректировать имеющиеся факторы риска и остаться здоровым», — уверена Татьяна Владимировна.

Если какие-то специалисты позовут вас на чистку сосудов или очищение организма в целом, не тратьте ни своего времени, ни денег: это невозможно. Не существует волшебного средства, которое уберет накопившиеся бляшки, покончит с атеросклерозом и сделает сосуды снова молодыми и упругими. Их состояние зависит от нашего образа жизни.

Пять индикаторов здорового образа жизни

Если проходит проверка состояния здоровья, то существует примерно пять признаков здорового образа жизни, которые помогут бороться с заболеваниями, прожить долгую и качественную жизнь. Первое — отказ от курения и употребления алкоголя, второе — правильное питание, третье — выполнение минимум 10 тысяч шагов в день, четвертое — полноценный отдых, а пятое — умение справляться со стрессом.

Особенно важны два последних совета для жителей Белгорода. Для того чтобы переключиться, можно использовать различные методики: йогу, тренировки, хобби, общение с друзьями, прогулки по осеннему парку.

Вспомним, что ежегодно 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов

В этом году кампания проходит под девизом — «Улучшение диагностики для безопасности пациентов». Её лозунг — «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!»

«Поцелуй солнца»: что вызывает рак кожи и как его избежать?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как добиться здоровой поджелудочной? Отвечает врачОдин врач и полчища мух: белгородцы просят объяснить, что происходит с травмпунктомСМИ узнали о нехватке медиков в одной из больниц Белгорода
#Татьяна Лукащева#Здоровье#Центр медицинской профилактики#Чек-ап здоровья
Подпишитесь
Популярное