Ультразвуковое исследование щитовидной железы: контроль здоровья эндокринной системы

В зависимости от клиники и используемого оборудования для УЗИ щитовидной железы, цена в Москве обычно составляет от 1200 до 2500 рублей, что делает эту процедуру доступной для большинства пациентов. Регулярные обследования щитовидной железы необходимы для предотвращения осложнений и своевременного начала лечения.