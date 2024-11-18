Главы районов отчитались «водовозками» за технику для уборки снега: их ждёт проверка

В трёх муниципалитетах коммунальные службы недоукомплектованы для работы в одну смену. Это Валуйский, Старооскольский и Шебекинский округа. Для двухсменного режима работы не хватает водителей в Белгороде и Старом Осколе. Однако Андрей Чесноков, мэр Старого Оскола, сообщил, что у него укомплектованность 100% и данные необходимо дополнительно сверить. Об этом же и заявил Валентин Демидов: да, недокомплектование на вторую смену есть, но оно нивелируется тем, что в Белгороде пересаживают водителей с другой техники, что полностью перекрывает нехватку.