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Posted 18 ноября, 11:55

Published 18 ноября, 11:55

Modified 18 ноября, 11:57

Updated 18 ноября, 11:57

В трёх районах Белгородской области проведут служебную проверку компетенции глав

Главы районов отчитались «водовозками» за технику для уборки снега: их ждёт проверка

18 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.

В трёх районах Белгородской области проведут служебную проверку компетенции глав

Сюжет
Проверка
В Белгородской области готовят коммунальную технику к зиме. Муниципалитеты заявили, что у них для уборки снега есть 960 машин, но после проверки оказалось, что 53 невозможно использовать для этих целей. Теперь глав районов проверят на компетентность, рассказал Вячеслав Гладков.

В правительстве Белгородской области проверили договоры муниципалитетов на содержание улично-дорожных сетей и готовность коммунальной техники к зиме. Из 960 машин, заявленных МБУ и сельских поселений, исключили 53, которые не используются для уборки снега. 39 из них выявили в Старооскольском округе.

Вячеслав Гладков попросил докладчика Сергея Довгалюка «называть вещи своими именами». Главе округа не интересно, сколько техники у него есть для уборки снега, он просто заявляет всю, которая есть у муниципалитета.

«Ему директор учреждения докладывает о том, что у него бочки, где он возит воду, и он их ставит, отчитывается перед губернатором, что он подготовил сезонную технику для уборки снега», — заявил Гладков.

Губернатор поручил провести служебное расследование в Старооскольском, Новооскольском округах, где четыре машины не подходят под требования, и Ракитянском районе, где заявили о восьми единицах такой техники.

Как отмечает Гладков, проверить необходимо компетенцию главы, нежелание его выполнять свои обязанности как главы муниципального образования в рамках 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», излишнее доверие к своим подчинённым, отсутствие контроля в отношении проверки достоверности данных.

Однако на некоторую технику можно установить отвал. Та же водовозка может убирать снег, но в этом случае главам необходимо уточнить, есть ли такая техническая возможность и есть ли сами отвалы. В таком варианте машины примут.

Кроме муниципальных, есть ещё 163 единицы коммунальной техники у управляющих компаний, а 438 привлекают дополнительно. В Белгороде, Валуйском и Старооскольском округах 11 машин в ремонте. Из них десять единиц находятся в текущем ремонте, срок завершения 22 ноября, а один автомобиль на ремонте двигателя до 15 декабря.

В трёх муниципалитетах коммунальные службы недоукомплектованы для работы в одну смену. Это Валуйский, Старооскольский и Шебекинский округа. Для двухсменного режима работы не хватает водителей в Белгороде и Старом Осколе. Однако Андрей Чесноков, мэр Старого Оскола, сообщил, что у него укомплектованность 100% и данные необходимо дополнительно сверить. Об этом же и заявил Валентин Демидов: да, недокомплектование на вторую смену есть, но оно нивелируется тем, что в Белгороде пересаживают водителей с другой техники, что полностью перекрывает нехватку.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Проверка#Уборка снега#Белгород#Коммунальная техника
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