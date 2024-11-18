Главы районов отчитались «водовозками» за технику для уборки снега: их ждёт проверка

Posted 18 ноября, 11:55
Published 18 ноября, 11:55
Modified 18 ноября, 11:57
Updated 18 ноября, 11:57
В правительстве Белгородской области проверили договоры муниципалитетов на содержание улично-дорожных сетей и готовность коммунальной техники к зиме. Из 960 машин, заявленных МБУ и сельских поселений, исключили 53, которые не используются для уборки снега. 39 из них выявили в Старооскольском округе.
Вячеслав Гладков попросил докладчика Сергея Довгалюка «называть вещи своими именами». Главе округа не интересно, сколько техники у него есть для уборки снега, он просто заявляет всю, которая есть у муниципалитета.
«Ему директор учреждения докладывает о том, что у него бочки, где он возит воду, и он их ставит, отчитывается перед губернатором, что он подготовил сезонную технику для уборки снега», — заявил Гладков.
Губернатор поручил провести служебное расследование в Старооскольском, Новооскольском округах, где четыре машины не подходят под требования, и Ракитянском районе, где заявили о восьми единицах такой техники.
Как отмечает Гладков, проверить необходимо компетенцию главы, нежелание его выполнять свои обязанности как главы муниципального образования в рамках 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», излишнее доверие к своим подчинённым, отсутствие контроля в отношении проверки достоверности данных.
Однако на некоторую технику можно установить отвал. Та же водовозка может убирать снег, но в этом случае главам необходимо уточнить, есть ли такая техническая возможность и есть ли сами отвалы. В таком варианте машины примут.
Кроме муниципальных, есть ещё 163 единицы коммунальной техники у управляющих компаний, а 438 привлекают дополнительно. В Белгороде, Валуйском и Старооскольском округах 11 машин в ремонте. Из них десять единиц находятся в текущем ремонте, срок завершения 22 ноября, а один автомобиль на ремонте двигателя до 15 декабря.
В трёх муниципалитетах коммунальные службы недоукомплектованы для работы в одну смену. Это Валуйский, Старооскольский и Шебекинский округа. Для двухсменного режима работы не хватает водителей в Белгороде и Старом Осколе. Однако Андрей Чесноков, мэр Старого Оскола, сообщил, что у него укомплектованность 100% и данные необходимо дополнительно сверить. Об этом же и заявил Валентин Демидов: да, недокомплектование на вторую смену есть, но оно нивелируется тем, что в Белгороде пересаживают водителей с другой техники, что полностью перекрывает нехватку.