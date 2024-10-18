Кроме чиновников: в «Барс-Белгород» ушли водители коммунальной техники

Posted 18 октября, 12:48
Published 18 октября, 12:48
Modified 18 октября, 12:50
Updated 18 октября, 12:50
К добровольческому отряду «Барс-Белгород» подключаются не только чиновники, но и сотрудники Белгорблагоустройства. Это два жителя областного центра, не раз участвовавших в устранении последствий обстрелов города.
Сотрудники несколько лет работали водителями коммунальной техники, поэтому в организации признались, что новость для них «непростая» — специалистов всё-таки не хватает.
Пополнили ряды «барсов» и трое участников отряда «Ополчение 31».
В подразделении «Барс» военнослужащим полагается единовременное пособие в размере 40 тысяч рублей.
Ежемесячное вознаграждение начинается от 80 тысяч рублей и зависит от занимаемой должности и успешного выполнения боевых заданий.
В «Барс-Белгород» могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.
Тем не менее чиновники тоже продолжают пополнять добровольческое формирование: 10 человек пришли из Ивнянского района, семеро — из Чернянского, заявили главы муниципалитетов Игорь Щепин и Татьяна Круглякова.