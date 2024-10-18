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Posted 18 октября, 12:48

Published 18 октября, 12:48

Modified 18 октября, 12:50

Updated 18 октября, 12:50

В регионе продолжают набирать добровольцев в отряд «Барс-Белгород»

Кроме чиновников: в «Барс-Белгород» ушли водители коммунальной техники

18 октября 2024, 12:48
Фото: 1MI
В регионе продолжают набирать добровольцев в отряд «Барс-Белгород»

Коммунальщики и бойцы самообороны ушли в «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Следом за заместителями губернатора и другими чиновниками в отряд «Барс-Белгород» вступили сотрудники БГБ и участники самообороны, сообщил мэр Валентин Демидов.

К добровольческому отряду «Барс-Белгород» подключаются не только чиновники, но и сотрудники Белгорблагоустройства. Это два жителя областного центра, не раз участвовавших в устранении последствий обстрелов города.

Сотрудники несколько лет работали водителями коммунальной техники, поэтому в организации признались, что новость для них «непростая» — специалистов всё-таки не хватает.

Пополнили ряды «барсов» и трое участников отряда «Ополчение 31».

В подразделении «Барс» военнослужащим полагается единовременное пособие в размере 40 тысяч рублей.

Ежемесячное вознаграждение начинается от 80 тысяч рублей и зависит от занимаемой должности и успешного выполнения боевых заданий.

В «Барс-Белгород» могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Тем не менее чиновники тоже продолжают пополнять добровольческое формирование: 10 человек пришли из Ивнянского района, семеро — из Чернянского, заявили главы муниципалитетов Игорь Щепин и Татьяна Круглякова.

Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?
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#Валерия Колесникова#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Барс-Белгород#Терроборона
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