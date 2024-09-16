Помогут «Головастики»? В Белгородской области закупят новую технику для тушения огня

Гусев предлагает закупить их минимум пять штук в Старый Оскол, Шебекино, Чернянку, Новый Оскол и Белгородский район. На балансе лесоохраны они есть, «МЧСник» предлагает закупить их для муниципальной власти. Гладков поручил закупить в общей сложности десять машин, при этом с конкретной моделью определятся после.