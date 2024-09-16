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Posted 16 сентября, 09:55

Published 16 сентября, 09:55

Modified 16 сентября, 09:57

Updated 16 сентября, 09:57

В Белгородской области закупят новые машины для борьбы с пожарами

Помогут «Головастики»? В Белгородской области закупят новую технику для тушения огня

16 сентября 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Белгородской области закупят новые машины для борьбы с пожарами

Сюжет
МЧС
Ситуация с природными пожарами в Белгородской области продолжает оставаться напряжённой. В МЧС рекомендуют приобрести машины УАЗ «Фермер», которые будут доставлять людей и оборудование к очагам возгорания, в пять муниципалитетов региона.

В Белгородской области разгораются пожары. Часть из них вызвана постоянными обстрелами региона. Алексей Гусев, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС, доложил о ситуации с возгораниями в регионе на оперативном совещании правительства.

Всего с начала года в области зарегистрировали 1314 пожаров, из них 384 ландшафтных, на площади более 100 гектаров. Сейчас серьёзные проблемы с огнём в Шебекинском городском округе.

Пожарные не справляются с угрозой. Гусев предлагает закупить муниципалитетам малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ «Фермер», он же «Головастик». На нём доставляют людей и оборудование к очагам возгорания.

«Цена такого вопроса не менее трёх миллионов рублей, но машина очень эффективная, она имеется в лесопожарных центрах и в принципе характеризуется очень положительно», — рассказал представитель МЧС.

Гусев предлагает закупить их минимум пять штук в Старый Оскол, Шебекино, Чернянку, Новый Оскол и Белгородский район. На балансе лесоохраны они есть, «МЧСник» предлагает закупить их для муниципальной власти. Гладков поручил закупить в общей сложности десять машин, при этом с конкретной моделью определятся после.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#МЧС#Аварии#Белгород#Лесные пожары
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