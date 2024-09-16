Помогут «Головастики»? В Белгородской области закупят новую технику для тушения огня

Posted 16 сентября, 09:55
Published 16 сентября, 09:55
Modified 16 сентября, 09:57
Updated 16 сентября, 09:57
В Белгородской области разгораются пожары. Часть из них вызвана постоянными обстрелами региона. Алексей Гусев, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС, доложил о ситуации с возгораниями в регионе на оперативном совещании правительства.
Всего с начала года в области зарегистрировали 1314 пожаров, из них 384 ландшафтных, на площади более 100 гектаров. Сейчас серьёзные проблемы с огнём в Шебекинском городском округе.
Пожарные не справляются с угрозой. Гусев предлагает закупить муниципалитетам малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ «Фермер», он же «Головастик». На нём доставляют людей и оборудование к очагам возгорания.
«Цена такого вопроса не менее трёх миллионов рублей, но машина очень эффективная, она имеется в лесопожарных центрах и в принципе характеризуется очень положительно», — рассказал представитель МЧС.
Гусев предлагает закупить их минимум пять штук в Старый Оскол, Шебекино, Чернянку, Новый Оскол и Белгородский район. На балансе лесоохраны они есть, «МЧСник» предлагает закупить их для муниципальной власти. Гладков поручил закупить в общей сложности десять машин, при этом с конкретной моделью определятся после.