На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

Posted 17 ноября, 20:07
Published 17 ноября, 20:07
Modified 17 ноября, 20:09
Updated 17 ноября, 20:09
Около 22:45 в небе над Белгородом и Белгородским районом раздался взрыв. Читатели Бел.Ру сообщили, что, вероятнее всего, ПВО поразила украинский беспилотник. За несколько минут до этого жители слышали звук мотора БПЛА, летевшего невысоко над землёй.
О каких-либо последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало.
Напомним, днём воскресенья после атаки дрона в закрытом селе Бирюч Валуйского округа в машине погиб мужчина, его жена чудом осталась жива.