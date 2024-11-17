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Posted 17 ноября, 20:07

Published 17 ноября, 20:07

Modified 17 ноября, 20:09

Updated 17 ноября, 20:09

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

17 ноября 2024, 20:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Поздно вечером воскресенья жители областного центра и его пригородов услышали громкий звук работы ПВО и взрыв в небе. Как сообщили очевидцы, сбили БПЛА на подлёте к городу в районе Болховца.

Около 22:45 в небе над Белгородом и Белгородским районом раздался взрыв. Читатели Бел.Ру сообщили, что, вероятнее всего, ПВО поразила украинский беспилотник. За несколько минут до этого жители слышали звук мотора БПЛА, летевшего невысоко над землёй.

О каких-либо последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало.

Напомним, днём воскресенья после атаки дрона в закрытом селе Бирюч Валуйского округа в машине погиб мужчина, его жена чудом осталась жива.

Видео: 1MI.
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#Евгений Грицков#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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