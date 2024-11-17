На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

Около 22:45 в небе над Белгородом и Белгородским районом раздался взрыв. Читатели Бел.Ру сообщили, что, вероятнее всего, ПВО поразила украинский беспилотник. За несколько минут до этого жители слышали звук мотора БПЛА, летевшего невысоко над землёй.