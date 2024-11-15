Гладков: 5 белгородских библиотек победили в конкурсе на модернизацию в 2025 году

Posted 15 ноября, 12:50
Published 15 ноября, 12:50
Modified 15 ноября, 12:52
Updated 15 ноября, 12:52
Губернатор поблагодарил федеральное ведомство, которое решило выделить деньги в 2025 году на модернизацию муниципальных библиотек Белгородской области. Речь идёт о пяти учреждениях, которые находятся в Валуйском и Губкинском округах, а также в Ивнянском районе.
Эти библиотеки модернизируют и переоснастят. После чего они заработают в новом формате. Всего на эти цели выделили 45 млн рублей.
Впервые две детские библиотеки — Уразовская детская библиотека в Валуйском округе и Центральная детская библиотека в Губкинском округе — были объявлены победителями отбора. Кроме этого, модернизируют Верхопенскую библиотеку в Ивнянском районе, Центральную библиотеку им. В. М. Шаповалова и филиал № 5 в Губкинском округе.
В целом за всё время реализации на территории Белгородской области нацпроекта «Культура» модернизировали 16 библиотек. Две из них открыли в 2024 году.
Стоит отметить, что всего на создание усовершенствованных библиотек из федерального бюджета выделили 118 млн рублей.