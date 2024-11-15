Гладков: 5 белгородских библиотек победили в конкурсе на модернизацию в 2025 году

Впервые две детские библиотеки — Уразовская детская библиотека в Валуйском округе и Центральная детская библиотека в Губкинском округе — были объявлены победителями отбора. Кроме этого, модернизируют Верхопенскую библиотеку в Ивнянском районе, Центральную библиотеку им. В. М. Шаповалова и филиал № 5 в Губкинском округе.