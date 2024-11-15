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Posted 15 ноября, 12:50

Published 15 ноября, 12:50

Modified 15 ноября, 12:52

Updated 15 ноября, 12:52

Гладков: 5 белгородских библиотек победили в конкурсе на модернизацию в 2025 году

Гладков: 5 белгородских библиотек победили в конкурсе на модернизацию в 2025 году

15 ноября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
Министерство культуры РФ подвело итоги конкурсного отбора по созданию библиотек нового поколения в следующем году. Среди победителей пять белгородских учреждений, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор поблагодарил федеральное ведомство, которое решило выделить деньги в 2025 году на модернизацию муниципальных библиотек Белгородской области. Речь идёт о пяти учреждениях, которые находятся в Валуйском и Губкинском округах, а также в Ивнянском районе.

Эти библиотеки модернизируют и переоснастят. После чего они заработают в новом формате. Всего на эти цели выделили 45 млн рублей.

Впервые две детские библиотеки — Уразовская детская библиотека в Валуйском округе и Центральная детская библиотека в Губкинском округе — были объявлены победителями отбора. Кроме этого, модернизируют Верхопенскую библиотеку в Ивнянском районе, Центральную библиотеку им. В. М. Шаповалова и филиал № 5 в Губкинском округе.

В целом за всё время реализации на территории Белгородской области нацпроекта «Культура» модернизировали 16 библиотек. Две из них открыли в 2024 году.

Стоит отметить, что всего на создание усовершенствованных библиотек из федерального бюджета выделили 118 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Касается каждого#Федеральный бюджет#Белгород#Детские библиотеки#Хорошие новости#Губернатор Вячеслав Гладков
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