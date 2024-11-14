Гладков: 100 автолавок сейчас развозят продукты в белгородском приграничье

Posted 14 ноября, 11:02
Published 14 ноября, 11:02
Modified 14 ноября, 11:05
Updated 14 ноября, 11:05
Мобильные автолавки ездят в 200 приграничных населённых пунктов, чтобы доставить продукты жителям. Там на данный момент находится порядка 18 тысяч человек.
Часть транспорта — 25 автолавок — получили по решению президента.
Хотя государственная помощь и позволяет снизить издержки для малого бизнеса, а местные власти работают над улучшением обслуживания муниципалитетов, ограничения в товарообороте всё ещё есть.
Администрации районов мониторят цены на социально значимые товары — сейчас они соответствуют ценам в магазинах. Формируются они, тем не менее, с учётом себестоимости продукции, затрат на хранение, доставку и реализацию.