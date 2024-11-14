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Posted 14 ноября, 11:02

Published 14 ноября, 11:02

Modified 14 ноября, 11:05

Updated 14 ноября, 11:05

Автомобили для выездной торговли

Гладков: 100 автолавок сейчас развозят продукты в белгородском приграничье

14 ноября 2024, 11:02
Фото: скриншот из видео на странице Вячеслава Гладкова. Автомобили для выездной торговли
Сюжет
Приграничье
Чтобы жители муниципалитетов, в которых особенно напряжённая оперативная обстановка из-за атак ВСУ, не остались без продуктов, власти решили организовать подвоз с помощью автолавок. Сейчас таких машин на рейсах 100 штук, сообщмл губернатор. Скольких людей они обеспечивают?

Мобильные автолавки ездят в 200 приграничных населённых пунктов, чтобы доставить продукты жителям. Там на данный момент находится порядка 18 тысяч человек.

Часть транспорта — 25 автолавок — получили по решению президента.

Хотя государственная помощь и позволяет снизить издержки для малого бизнеса, а местные власти работают над улучшением обслуживания муниципалитетов, ограничения в товарообороте всё ещё есть.

Администрации районов мониторят цены на социально значимые товары — сейчас они соответствуют ценам в магазинах. Формируются они, тем не менее, с учётом себестоимости продукции, затрат на хранение, доставку и реализацию.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Цены#Приграничье#Мобильные автолавки#Автомагазины
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