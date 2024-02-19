Гладков: «Автолавки должны обеспечить доступность продуктов питания для белгородцев»

В ходе оперсовещания стало известно, что на территории Белгородской области нет стационарных торговых объектов в почти 800 населённых пунктах. Там проживает 55 тысяч человек. Поэтому власти организовали выездную торговлю в 600 населённых пунктах. На сегодняшний день благодаря этому услугами удалось охватить порядка 90% населения.