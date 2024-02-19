Гладков: «Автолавки должны обеспечить доступность продуктов питания для белгородцев»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В ходе оперсовещания стало известно, что на территории Белгородской области нет стационарных торговых объектов в почти 800 населённых пунктах. Там проживает 55 тысяч человек. Поэтому власти организовали выездную торговлю в 600 населённых пунктах. На сегодняшний день благодаря этому услугами удалось охватить порядка 90% населения.
Кроме того, в настоящее время в 235 населённых пунктах, где проживает 18 тысяч человек, дополнительно скорректировали графики движения автомагазинов, увеличив количество выездов.
Всего Белгородская область получила 25 автолавок. План распределение следующий:
Передадут автолавки в конце февраля. Они будут брендированы логотипом Белгородской области. В настоящее время вместе с органами местного самоуправления разработаны предварительные маршруты движения новых автомагазинов.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что автолавки позволят не повышать цены на продукты для людей, которые проживают в отдалённых населённых пунктах.
Когда обращались в правительство РФ по вопросу оказания помощи, мы делали это потому, что не хотели, чтобы в отдалённые сёла привозили продукты питания по завышенным ценам. Когда мы сокращаем бизнесу затраты, с нашей точки зрения это должно обеспечить доступность продуктов питания. Главы обязаны контролировать цены.
Вячеслав Гладков
Автолавки передадут субъектам малого и среднего бизнеса на условиях безвозмездной аренды.