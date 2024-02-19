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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Автолавки с логотипом Белгородской области заработают в приграничье

Гладков: «Автолавки должны обеспечить доступность продуктов питания для белгородцев»

19 февраля 2024, 12:55
Фото: 1MI

Автолавки с логотипом Белгородской области заработают в приграничье

Всего регион получил 25 автолавок. Их направят в 14 районов Белгородской области. Но сначала на транспортные средства нанесут логотип.

В ходе оперсовещания стало известно, что на территории Белгородской области нет стационарных торговых объектов в почти 800 населённых пунктах. Там проживает 55 тысяч человек. Поэтому власти организовали выездную торговлю в 600 населённых пунктах. На сегодняшний день благодаря этому услугами удалось охватить порядка 90% населения.

Кроме того, в настоящее время в 235 населённых пунктах, где проживает 18 тысяч человек, дополнительно скорректировали графики движения автомагазинов, увеличив количество выездов.

Всего Белгородская область получила 25 автолавок. План распределение следующий:

  • Белгородский район — три;
  • Борисовский район — один;
  • Валуйский горокруг — два;
  • Вейделевский район — один;
  • Волоконовский район — два;
  • Грайворонский горокруг — три;
  • Краснояружский район — один;
  • Ровеньский район — один;
  • Шебекинский горокруг — пять;
  • Ивнянский район — один;
  • Красногвардейский район — один;
  • Красненский район — один;
  • Прохоровский район — два;
  • Чернянский район — один .

Передадут автолавки в конце февраля. Они будут брендированы логотипом Белгородской области. В настоящее время вместе с органами местного самоуправления разработаны предварительные маршруты движения новых автомагазинов.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что автолавки позволят не повышать цены на продукты для людей, которые проживают в отдалённых населённых пунктах.

Когда обращались в правительство РФ по вопросу оказания помощи, мы делали это потому, что не хотели, чтобы в отдалённые сёла привозили продукты питания по завышенным ценам. Когда мы сокращаем бизнесу затраты, с нашей точки зрения это должно обеспечить доступность продуктов питания. Главы обязаны контролировать цены.
Вячеслав Гладков

Автолавки передадут субъектам малого и среднего бизнеса на условиях безвозмездной аренды.

В белгородском приграничье проблемы с магазинами, решать будут с помощью автолавок
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