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Белгородская область получила 25 автолавок от правительства РФ

В белгородском приграничье проблемы с магазинами, решать будут с помощью автолавок

12 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI

Белгородская область получила 25 автолавок от правительства РФ

В отдалённых населённых пунктах Белгородской области существует проблема с подвозом продуктов. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания.

Губернатор сообщил, что Белгородская область получила от правительства РФ 25 автолавок.

Вчерашняя поездка в Муром показала, что очевидна их востребованность в приграничных населённых пунктах. Есть проблема с подвозом продуктов первой необходимости, хлеба, круп.
Вячеслав Гладков

Гладков поручил ответственным чиновникам подготовить план по распределению автолавок, которые направят в девять муниципалитетов, граничащих с Украиной.

Необходимо до четверга подготовить предложения по тому, каким образом будут распределены автолавки, как будет проходить контроль за работой данных предприятий, ассортиментом, качеством и ценовой политикой.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что поступает большое количество обращений от жителей сёл и хуторов, где не работают магазины, потому что это невыгодно с коммерческой точки зрения. Эти населённые пункты находятся в Прохоровском, Ракитянском районах, Губкинском и Старооскольском округах.

Поэтому Гладков поручил подготовить предложения в виде поручения и рассмотреть механизмы решения данной проблемы на муниципальном уровне.

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#Белгородская область#Продукты#Украина#Муром#Контроль#Белгород#Кристина Семенчук#Ассортимент#Подвоз#Населённые пункты#Приграничные населённые пункты
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