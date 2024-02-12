В белгородском приграничье проблемы с магазинами, решать будут с помощью автолавок

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Губернатор сообщил, что Белгородская область получила от правительства РФ 25 автолавок.
Вчерашняя поездка в Муром показала, что очевидна их востребованность в приграничных населённых пунктах. Есть проблема с подвозом продуктов первой необходимости, хлеба, круп.
Вячеслав Гладков
Гладков поручил ответственным чиновникам подготовить план по распределению автолавок, которые направят в девять муниципалитетов, граничащих с Украиной.
Необходимо до четверга подготовить предложения по тому, каким образом будут распределены автолавки, как будет проходить контроль за работой данных предприятий, ассортиментом, качеством и ценовой политикой.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что поступает большое количество обращений от жителей сёл и хуторов, где не работают магазины, потому что это невыгодно с коммерческой точки зрения. Эти населённые пункты находятся в Прохоровском, Ракитянском районах, Губкинском и Старооскольском округах.
Поэтому Гладков поручил подготовить предложения в виде поручения и рассмотреть механизмы решения данной проблемы на муниципальном уровне.