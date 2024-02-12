В белгородском приграничье проблемы с магазинами, решать будут с помощью автолавок

Губернатор также отметил, что поступает большое количество обращений от жителей сёл и хуторов, где не работают магазины, потому что это невыгодно с коммерческой точки зрения. Эти населённые пункты находятся в Прохоровском, Ракитянском районах, Губкинском и Старооскольском округах.