К изолированным из-за обстрелов шебекинцам запустят автолавку

О сложной ситуации сообщили жители сёл Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево. В населённых пунктах нет света, есть проблемы с магазинами. О том, как будут решать проблемы, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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