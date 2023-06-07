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К изолированным из-за обстрелов шебекинцам запустят автолавку

7 июня 2023, 06:36
Фото: 1MI
О сложной ситуации сообщили жители сёл Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево. В населённых пунктах нет света, есть проблемы с магазинами. О том, как будут решать проблемы, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

Жители сёл Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево в Шебекинском горокруге оказались в сложной ситуации на фоне происходящих событий. В населённых пунктах нет света, есть проблемы с магазинами.

Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что электроэнергию должны подключить в ближайшие два дня. В населённые пункты запустят автолавку, подвоз продуктов будет. Глава региона добавил, что постарается проконтролировать этот вопрос.

Ответил Гладков и на вопрос о том, как обстоят дела с выплатами пенсий.

Пенсии выдают, тем, кому на карточки — проблем нет, тем, кто проживают в пунктах временного размещения, приносят туда, кто привык получать наличные или можно получить через «Почту России».
Вячеслав Гладков

Что касается гуманитарной помощи, получить её могут не только шебекинцы, но и жители Грайворонского горокруга — сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово. Ранее об этом попросили сами грайворонцы.

Эвакуированные жители Грайворонского округа попросили оказать им гуманитарную помощь
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#Инна Рогова#Автолавка#Сёла#Обстрел ВСУ#Электроэнергия#Свет#Магазины#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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