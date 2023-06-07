К изолированным из-за обстрелов шебекинцам запустят автолавку

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Жители сёл Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево в Шебекинском горокруге оказались в сложной ситуации на фоне происходящих событий. В населённых пунктах нет света, есть проблемы с магазинами.
Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что электроэнергию должны подключить в ближайшие два дня. В населённые пункты запустят автолавку, подвоз продуктов будет. Глава региона добавил, что постарается проконтролировать этот вопрос.
Ответил Гладков и на вопрос о том, как обстоят дела с выплатами пенсий.
Пенсии выдают, тем, кому на карточки — проблем нет, тем, кто проживают в пунктах временного размещения, приносят туда, кто привык получать наличные или можно получить через «Почту России».
Вячеслав Гладков
Что касается гуманитарной помощи, получить её могут не только шебекинцы, но и жители Грайворонского горокруга — сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово. Ранее об этом попросили сами грайворонцы.