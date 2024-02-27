Гладков рассказал о переданных белгородским муниципалитетам автолавках

Как напомнил глава региона, в начале года по поручению президента Владимира Путина и правительства страны регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. Автолавки будут ездить по 14 муниципалитетам Белгородской области. В регионе насчитывается 808 малочисленных и отдалённых населённых пунктов, где нет магазинов. В этих хуторах и сёлах проживают порядка 55 тыс. белгородцев. Гладков отметил, что нужно создать условия для того, чтобы эти жители могли покупать необходимое непосредственно на месте проживания.