Гладков рассказал о переданных белгородским муниципалитетам автолавках

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о передаче автомобилей для выездной торговли муниципальным образованиям. С их помощью планируется организовать доставку продуктов в сёла, где нет магазинов. Также автолавки понадобятся, чтобы обеспечить жителей приграничья продуктами и вещами первой необходимости.
Как напомнил глава региона, в начале года по поручению президента Владимира Путина и правительства страны регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. Автолавки будут ездить по 14 муниципалитетам Белгородской области. В регионе насчитывается 808 малочисленных и отдалённых населённых пунктов, где нет магазинов. В этих хуторах и сёлах проживают порядка 55 тыс. белгородцев. Гладков отметил, что нужно создать условия для того, чтобы эти жители могли покупать необходимое непосредственно на месте проживания.
Уверен, что автолавки будут переданы надежным и ответственным представителям малого и среднего бизнеса и главы муниципалитетов проконтролируют этот процесс. Мы не хотим, чтобы в отдалённые сёла привозили продукты питания по завышенным ценам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона добавил, что власти ожидают снижения цен для населения, ведь регион сокращает затраты бизнесу на содержание автомобилей. Контролировать цены и график работы автолавок будут на муниципальном и региональном уровнях.
Новые автолавки — это хорошая мера, которая улучшит жизнь людей, проживающих в малонаселённых и отдалённых населённых пунктах.
Вячеслав Гладков