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Posted 15 ноября, 08:02

Published 15 ноября, 08:02

Modified 15 ноября, 08:04

Updated 15 ноября, 08:04

Гладков: каждый четвёртый юный белгородец обучается в новой или обновлённой школе

Гладков: каждый четвёртый юный белгородец обучается в новой или обновлённой школе

15 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
За четыре года в регионе отремонтировали 174 школы и детских сада, ещё 41 объект — построили с нуля. Из-за этого в обновлённых учреждениях на сегодняшний день обучается каждый четвёртый белгородец, отметил Гладков.

За последние четыре года в Белгородской области построили 41 школу и детский сад, ещё 174 образовательных учреждениях удалось капитально отремонтировать. В настоящий момент обучение в таких школах и детских садах проходят 70 тысяч детей.

«Посчитали, что за четыре года нашей работы по модернизации образования почти 70 тысяч детей начали учиться в новых или обновлённых учреждениях образования: детских садах, школах, колледжах. Это каждый четвёртый учащийся в Белгородской области», — написал на своей странице Вячеслав Гладков.

Также глава региона подчеркнул, что к каждому объекту подбирается индивидуальный проект.

«Мы не просто ремонтируем и красим стены, а создаём вместе с учителями, педагогами и наставниками новые образовательные пространства, где дети творят, создают, раскрывают свои многочисленные таланты. И очень хочется, чтобы уже во взрослой жизни свои навыки, свои таланты, своё трудолюбие они применили на нашей Белгородской земле», — добавил Гладков.
Сколько детей покинули белгородские школы из-за непростой обстановки?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Ремонт#Образовательные учреждения#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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