Гладков: каждый четвёртый юный белгородец обучается в новой или обновлённой школе

Posted 15 ноября, 08:02
Published 15 ноября, 08:02
Modified 15 ноября, 08:04
Updated 15 ноября, 08:04
За последние четыре года в Белгородской области построили 41 школу и детский сад, ещё 174 образовательных учреждениях удалось капитально отремонтировать. В настоящий момент обучение в таких школах и детских садах проходят 70 тысяч детей.
«Посчитали, что за четыре года нашей работы по модернизации образования почти 70 тысяч детей начали учиться в новых или обновлённых учреждениях образования: детских садах, школах, колледжах. Это каждый четвёртый учащийся в Белгородской области», — написал на своей странице Вячеслав Гладков.
Также глава региона подчеркнул, что к каждому объекту подбирается индивидуальный проект.
«Мы не просто ремонтируем и красим стены, а создаём вместе с учителями, педагогами и наставниками новые образовательные пространства, где дети творят, создают, раскрывают свои многочисленные таланты. И очень хочется, чтобы уже во взрослой жизни свои навыки, свои таланты, своё трудолюбие они применили на нашей Белгородской земле», — добавил Гладков.