Гладков: каждый четвёртый юный белгородец обучается в новой или обновлённой школе

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За четыре года в регионе отремонтировали 174 школы и детских сада, ещё 41 объект — построили с нуля. Из-за этого в обновлённых учреждениях на сегодняшний день обучается каждый четвёртый белгородец, отметил Гладков.