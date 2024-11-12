ЕР направила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

Posted 12 ноября, 16:04
Published 12 ноября, 16:04
Modified 12 ноября, 16:04
Updated 12 ноября, 16:04
Как отметил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе своего выступления на всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования, партия будет контролировать процесс ремонта.
Напомним, встреча прошла по видео-конференц-связи в Волгограде. К совещанию присоединился глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет mkset.ru.
Владимир Якушев сообщил о расширении программы на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В общий федеральный список были включены 3210 школ и 837 детсадов. Кроме этого, в него вошли 276 учреждений среднего профессионального образования. С 2025 по 2027 год планируется построить 68 зданий школ и 63 детских сада. Предполагается, что за всеми объектами до 12 декабря будут закреплены депутаты или сенатор от партии.
Программа капремонта реализуется с 2022 года. За это время было отремонтировано около 4500 школ. Из них четыреста шесть объектов обновили в этом году, а до конца года планируют запустить еще 280 объектов.
Якушев перечислил регионы, в которых завершились все запланированные на этот год ремонтные работы. Это Татарстан, Московская область, Рязанская область, а также республики Калмыкия, Чечня, Ингушетия и Адыгея.
По программе строительства школ было введено в эксплуатацию 1411 объектов на восемьсот пятьдесят тысяч учеников. В этом году построили 70 школ. На этот год запланирован ввод еще 162 объектов.
Программа по строительству детских садов реализуется с 2019 года. По состоянию на начало ноября 2024 года в России было построено 1682 детских сада на 246 тысяч мест, сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Напомним, программа ЕР по капремонт объектов образования реализуется совместно с Минпросвещения России по инициативе главы государства. Соответствующее поручение было дано в 2021 году на съезде партии. Данное направление включено в народную программу «Единой России». В партии уточнили, что все этапы работ контролируют общественные штабы, которые были сформированы в субъектах. В этом году программа была распространена на новые регионы.
В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» в 2024–2025 годах в Белгородской области запланировано завершение капитального ремонта 27 школ. Контроль за всеми этапами обновления объектов осуществляют партийцы и депутаты различных уровней. В эту работу также вовлечены родители учеников и представители образовательных организаций.
«Важно, чтобы каждый этап работы был максимально качественно выполнен. Регулярный контроль позволяет своевременно реагировать на возникающие трудности при их появлении и учесть мнения родителей детей, которые будут учиться в стенах школы, чтобы в итоге все заинтересованные стороны были довольны результатом. Стоит отметить, что контроль за состоянием объектов после ввода в эксплуатацию также необходим для сохранения первозданного вида здания образовательного учреждения», — поделился координатор партийного проекта «Новая школа» в Белгородской области Василий Потрясаев.