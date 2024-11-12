ЕР направила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

Владимир Якушев сообщил о расширении программы на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В общий федеральный список были включены 3210 школ и 837 детсадов. Кроме этого, в него вошли 276 учреждений среднего профессионального образования. С 2025 по 2027 год планируется построить 68 зданий школ и 63 детских сада. Предполагается, что за всеми объектами до 12 декабря будут закреплены депутаты или сенатор от партии.