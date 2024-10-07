Сколько детей покинули белгородские школы из-за непростой обстановки?

Posted 7 октября, 09:07
Published 7 октября, 09:07
Modified 7 октября, 09:09
Updated 7 октября, 09:09
Количество учеников в белгородских школах за год снизилось примерно на 7 тысяч человек. По известной информации, на начало 2024-2025 учебного года в регионе обучается около 158 тысяч детей. При этом по состоянию на сентябрь 2023 года количество достигало 165 тысяч ребят.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил отправлять желающих ребят на обучение в другие регионы. Для этого необходимо разрешение их родителей. На сегодняшний день в других российских областях обучается около 1057 белгородцев.