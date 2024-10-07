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Posted 7 октября, 09:07

Published 7 октября, 09:07

Modified 7 октября, 09:09

Updated 7 октября, 09:09

В белгородских школах стало меньше учеников

Сколько детей покинули белгородские школы из-за непростой обстановки?

7 октября 2024, 09:07
Фото: 1MI
В белгородских школах стало меньше учеников

В белгородских школах в сравнении с прошлым годом уменьшилось число учеников

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Дети
При этом на обучении в других регионах находится только чуть более тысячи юных белгородцев. Статистику в областном правительстве выяснили журналисты «Фонаря».

Количество учеников в белгородских школах за год снизилось примерно на 7 тысяч человек. По известной информации, на начало 2024-2025 учебного года в регионе обучается около 158 тысяч детей. При этом по состоянию на сентябрь 2023 года количество достигало 165 тысяч ребят.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил отправлять желающих ребят на обучение в другие регионы. Для этого необходимо разрешение их родителей. На сегодняшний день в других российских областях обучается около 1057 белгородцев.

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