Жалобы услышали? Под Белгородом проверят историю с пропавшей остановкой

В белгородское село приедут чиновники для изучения проблемы с остановкой

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Жители Шопино на протяжении 10 лет пользовались одной остановкой, однако теперь автобусы сразу двух маршрутов стали её пропускать. Белгородцы начали жаловаться на возникшую проблему: их услышали и пообещал приехать в село с проверкой.