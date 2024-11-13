bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 09:03

Published 13 ноября, 09:03

Modified 13 ноября, 09:03

Updated 13 ноября, 09:03

Остановкой под Белгородом пользовались несколько лет, а теперь жителям приходится делать большой крюк

Жалобы услышали? Под Белгородом проверят историю с пропавшей остановкой

13 ноября 2024, 09:03
Фото: 1MI. Остановкой под Белгородом пользовались несколько лет, а теперь жителям приходится делать большой крюк

В белгородское село приедут чиновники для изучения проблемы с остановкой

Сюжет
Проверка
Жители Шопино на протяжении 10 лет пользовались одной остановкой, однако теперь автобусы сразу двух маршрутов стали её пропускать. Белгородцы начали жаловаться на возникшую проблему: их услышали и пообещал приехать в село с проверкой.

Ранее жители села Шопино в Яковлевском округе жаловались на то, что автобусы на двух маршрутах — № 111у и № 127 — стали пропускать их остановку. Из-за этого белгородцам приходится дольше добираться домой по лужам, без тротуара и освещения.

Тогда власти объяснили, что остановка получается крайне неудобной для водителей.

Однако жителей всё-таки услышали. Глава Яковлевского округа Олег Медведев пообещал, что в село приедет выездная комиссия вместе с министром автомобильных дорог и транспорта региона Сергеем Евтушенко — для «детальной проработки данного вопроса, а также определения места остановки транспорта общего пользования на улице Магистральная».

Комиссия приедет 14 ноября, однако время пока не уточнили.

«Идём до дома километры»: два автобуса стали пропускать остановку под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
На «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусовС 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусовКак себя чувствует белгородец, сильно раненый при атаке ВСУ на автобус 15 октября?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Проверка#Автобусы#Шопино#Автобусная остановка#Белгород#Яковлевский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика