Жалобы услышали? Под Белгородом проверят историю с пропавшей остановкой

Posted 13 ноября, 09:03
Published 13 ноября, 09:03
Modified 13 ноября, 09:03
Updated 13 ноября, 09:03
Ранее жители села Шопино в Яковлевском округе жаловались на то, что автобусы на двух маршрутах — № 111у и № 127 — стали пропускать их остановку. Из-за этого белгородцам приходится дольше добираться домой по лужам, без тротуара и освещения.
Тогда власти объяснили, что остановка получается крайне неудобной для водителей.
Однако жителей всё-таки услышали. Глава Яковлевского округа Олег Медведев пообещал, что в село приедет выездная комиссия вместе с министром автомобильных дорог и транспорта региона Сергеем Евтушенко — для «детальной проработки данного вопроса, а также определения места остановки транспорта общего пользования на улице Магистральная».
Комиссия приедет 14 ноября, однако время пока не уточнили.