С 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусов

Posted 9 ноября, 10:48
Published 9 ноября, 10:48
Modified 9 ноября, 10:50
Updated 9 ноября, 10:50
В Белгороде с 1 декабря на маршруты выйдут первые партии новых автобусов. Всего парк ЕТК получил 50 единиц общественного транспорта.
Зимой технику протестируют на маршрутах 111у, 127 и 103. После этого автобусы запустят на маршруты 37, 40, 104, 120Ш, 129 и 18. Последний обеспечивает связь между мкр на Крейде и центром. А также 120, который проезжает медучреждения и отделение общества слепых.
«Новые автобусы среднего класса, на природном газе, низкопольные и оборудованы кондиционером, раскладным пандусом, системой информирования, видеонаблюдением внутри салона. Там есть всё, что необходимо для комфортной поездки жителей с ограничениями здоровья и мам с колясками», — заявил Вячеслав Гладков.
Однако с общественным транспортом всё ещё остаются некоторые проблемы, но с самой техникой это не связано. Белгородцы пожаловались на то, что им приходится идти «до дома километры» из-за того, что в Шопино маршрутные автобусы №111у и №127 не останавливается, а везут пассажиров до конечной. Как говорят сами люди, проблема в «распоряжении начальства».