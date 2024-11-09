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Posted 9 ноября, 10:48

Published 9 ноября, 10:48

Modified 9 ноября, 10:50

Updated 9 ноября, 10:50

Общественный транспорт

С 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусов

9 ноября 2024, 10:48
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Общественный транспорт

Зимой в Белгороде начнётся тестирование нового общественного транспорта

Сюжет
Автобусы
Автопарк общественного транспорта получил 50 новых автобусов. Сперва для тестового курсирования часть от них запустят на маршруты 111у, 127 и 103. После этого их число увеличится. Обещают, что автобусы будут работать на природном газе, оборудованы кондиционерами и доступными пандусами.

В Белгороде с 1 декабря на маршруты выйдут первые партии новых автобусов. Всего парк ЕТК получил 50 единиц общественного транспорта.

Зимой технику протестируют на маршрутах 111у, 127 и 103. После этого автобусы запустят на маршруты 37, 40, 104, 120Ш, 129 и 18. Последний обеспечивает связь между мкр на Крейде и центром. А также 120, который проезжает медучреждения и отделение общества слепых.

«Новые автобусы среднего класса, на природном газе, низкопольные и оборудованы кондиционером, раскладным пандусом, системой информирования, видеонаблюдением внутри салона. Там есть всё, что необходимо для комфортной поездки жителей с ограничениями здоровья и мам с колясками», — заявил Вячеслав Гладков.
Видео: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Общественный транспорт

Однако с общественным транспортом всё ещё остаются некоторые проблемы, но с самой техникой это не связано. Белгородцы пожаловались на то, что им приходится идти «до дома километры» из-за того, что в Шопино маршрутные автобусы №111у и №127 не останавливается, а везут пассажиров до конечной. Как говорят сами люди, проблема в «распоряжении начальства».

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