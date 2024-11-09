С 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусов

Однако с общественным транспортом всё ещё остаются некоторые проблемы, но с самой техникой это не связано. Белгородцы пожаловались на то, что им приходится идти «до дома километры» из-за того, что в Шопино маршрутные автобусы №111у и №127 не останавливается, а везут пассажиров до конечной. Как говорят сами люди, проблема в «распоряжении начальства».