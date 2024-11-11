Кузница и VR-зал: что появится в «Бригантина „Белогорье“» после расширения

Posted 11 ноября, 10:12
Published 11 ноября, 10:12
Modified 11 ноября, 10:14
Updated 11 ноября, 10:14
По словам чиновника, «Бригантина „Белогорье“» стала образцом современного воспитательного пространства, которое позволяет совместить и отдых, и развитие ребёнка.
В настоящее время на утверждении находится проект «Бригантина 2.0». По итогам лагерь увеличится почти в два с половиной раза. Это произойдёт в ближайшие три года. Судя по представленным иллюстрациям, проектом запланировано появление пространства с динозаврами для исследователей, места с кузницей, гончарной для мастеров, VR-зал, а также четыре жилых блока на 500 мест.
Кроме этого, на территории лагеря появится коммуникационный центр, смотровая площадка, ФОК, амфитеатр, лаборатория мороженого и гостиница на 110 мест.
Напомним, ранее в детский лагерь в Крыму привезли бетонные укрытия, плёнку на окна и аптечки. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, данная мера — для перестраховки.