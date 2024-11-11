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Posted 11 ноября, 10:12

Published 11 ноября, 10:12

Modified 11 ноября, 10:14

Updated 11 ноября, 10:14

«Бригантина „Белогорье“» в Крыму увеличится почти в два с половиной раза

Кузница и VR-зал: что появится в «Бригантина „Белогорье“» после расширения

11 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.

«Бригантина „Белогорье“» в Крыму увеличится почти в два с половиной раза

Проект «Бригантина 2.0» в настоящее время находится на утверждении. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, «Бригантина „Белогорье“» стала образцом современного воспитательного пространства, которое позволяет совместить и отдых, и развитие ребёнка.

В настоящее время на утверждении находится проект «Бригантина 2.0». По итогам лагерь увеличится почти в два с половиной раза. Это произойдёт в ближайшие три года. Судя по представленным иллюстрациям, проектом запланировано появление пространства с динозаврами для исследователей, места с кузницей, гончарной для мастеров, VR-зал, а также четыре жилых блока на 500 мест.

Фото: Из заседания правительства Белгородской области

Кроме этого, на территории лагеря появится коммуникационный центр, смотровая площадка, ФОК, амфитеатр, лаборатория мороженого и гостиница на 110 мест.

Напомним, ранее в детский лагерь в Крыму привезли бетонные укрытия, плёнку на окна и аптечки. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, данная мера — для перестраховки.

Сколько раз можно отправить ребёнка из Белгородской области в лагерь?
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#Кристина Семенчук#Крым#ФОК#Безопасность#Лагерь#Воспитание#Мастерская
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