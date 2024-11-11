Кузница и VR-зал: что появится в «Бригантина „Белогорье“» после расширения

В настоящее время на утверждении находится проект «Бригантина 2.0». По итогам лагерь увеличится почти в два с половиной раза. Это произойдёт в ближайшие три года. Судя по представленным иллюстрациям, проектом запланировано появление пространства с динозаврами для исследователей, места с кузницей, гончарной для мастеров, VR-зал, а также четыре жилых блока на 500 мест.