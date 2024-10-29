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Posted 29 октября, 16:38

Published 29 октября, 16:38

Modified 29 октября, 16:40

Updated 29 октября, 16:40

Гладков ответил на вопрос белгородцев о вывозе детей за пределы региона

Сколько раз можно отправить ребёнка из Белгородской области в лагерь?

29 октября 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков ответил на вопрос белгородцев о вывозе детей за пределы региона

Сюжет
Школьники
Детей из Белгородской области по-прежнему отправляют в лагеря и санатории, которые находятся в других регионах. Сколько раз можно воспользоваться этой возможностью, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

К губернатору обратилась белгородка Марина. Она рассказала, что не может повторно отправить ребёнка от школы в лагерь, так как летом он уже отдыхал за пределами региона.

Гладков ответил, что если семья проживает в приграничье, то ребёнка могут отправить в лагерь, независимо от того, был он там уже или нет.

Напомним, в сентябре детей из Белгородской области начали вывозить на учёбу в другие регионы. Власти объяснили, что из-за увеличения числа раненых пребывание школьников в регионе стало небезопасным.

К примеру, новый учебный 2024/2025 год в орловских школах начали 443 ученика из Белгородской, Курской и Брянской областей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Отдых#Безопасность#Регионы#Лагерь#Санаторий#Белгород#Учеба#Приграничье
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