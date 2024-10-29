Сколько раз можно отправить ребёнка из Белгородской области в лагерь?

Posted 29 октября, 16:38
Published 29 октября, 16:38
Modified 29 октября, 16:40
Updated 29 октября, 16:40
К губернатору обратилась белгородка Марина. Она рассказала, что не может повторно отправить ребёнка от школы в лагерь, так как летом он уже отдыхал за пределами региона.
Гладков ответил, что если семья проживает в приграничье, то ребёнка могут отправить в лагерь, независимо от того, был он там уже или нет.
Напомним, в сентябре детей из Белгородской области начали вывозить на учёбу в другие регионы. Власти объяснили, что из-за увеличения числа раненых пребывание школьников в регионе стало небезопасным.
К примеру, новый учебный 2024/2025 год в орловских школах начали 443 ученика из Белгородской, Курской и Брянской областей.