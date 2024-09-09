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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Белгородцы жалуются на холод в лагере Владимирской области

«Дети в ужасе»: белгородцы бьют тревогу из-за условий во владимирском лагере

9 сентября 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы жалуются на холод в лагере Владимирской области

Белгородцы пожаловались на условия во владимирском детском лагере

Жители пожаловались на холод, отсутствие горячей воды и наличие грязи и мух. По их словам, дети просятся домой, хотя приехали во Владимирскую область только сегодня. Ситуацию прокомментировали в валуйской администрации.
Сюжет
Дети

Белгородцы продолжают жаловаться на условия в детских лагерях, куда их детей отправили из неспокойного региона. На этот раз жителей возмутили условия в учреждении «Искатель» во Владимирской области.

Несколько женщин рассказали, что их дети плачут и просят родителей забрать их домой.

«Привезли детей в ужасные условия. Нет отопления, дети мёрзнут, нет горячей воды, грязно, мухи и мошки в комнатах, грязное постельное белье. Дети в ужасе. Куда обращаться?» — спросила одна из них.

Жалобы заметили в администрации Валуйского округа: представители отметили, что уже разбираются в сложившейся ситуации. Ответил и глава муниципалитета Алексей Дыбов, который подчеркнул, что дети приехали в лагерь только сегодня — сейчас в учреждении в основном решаются организационные вопросы.

«В лагере находятся педагоги Валуйского городского округа, которые в тесном контакте с администрацией лагеря и детьми, все вопросы на контроле. В личной беседе с начальником управления образования Вам даны разъяснения», — дополнил Дыбов.

Одна из женщин подтвердила, что с ней действительно связались. Что именно ей сообщили, неизвестно.

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