«Дети в ужасе»: белгородцы бьют тревогу из-за условий во владимирском лагере

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Белгородцы продолжают жаловаться на условия в детских лагерях, куда их детей отправили из неспокойного региона. На этот раз жителей возмутили условия в учреждении «Искатель» во Владимирской области.
Несколько женщин рассказали, что их дети плачут и просят родителей забрать их домой.
«Привезли детей в ужасные условия. Нет отопления, дети мёрзнут, нет горячей воды, грязно, мухи и мошки в комнатах, грязное постельное белье. Дети в ужасе. Куда обращаться?» — спросила одна из них.
Жалобы заметили в администрации Валуйского округа: представители отметили, что уже разбираются в сложившейся ситуации. Ответил и глава муниципалитета Алексей Дыбов, который подчеркнул, что дети приехали в лагерь только сегодня — сейчас в учреждении в основном решаются организационные вопросы.
«В лагере находятся педагоги Валуйского городского округа, которые в тесном контакте с администрацией лагеря и детьми, все вопросы на контроле. В личной беседе с начальником управления образования Вам даны разъяснения», — дополнил Дыбов.
Одна из женщин подтвердила, что с ней действительно связались. Что именно ей сообщили, неизвестно.