«Дети в ужасе»: белгородцы бьют тревогу из-за условий во владимирском лагере

Жалобы заметили в администрации Валуйского округа: представители отметили, что уже разбираются в сложившейся ситуации. Ответил и глава муниципалитета Алексей Дыбов, который подчеркнул, что дети приехали в лагерь только сегодня — сейчас в учреждении в основном решаются организационные вопросы.