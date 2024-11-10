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Posted 10 ноября, 12:42

Published 10 ноября, 12:42

Modified 10 ноября, 12:42

Updated 10 ноября, 12:42

В белгородском ЗАГСе поздравили две семейные пары с долгим и крепким браком

Более 50 лет вместе: сразу две белгородские пары поздравили с долгим браком

10 ноября 2024, 12:42
Фото: 1MI.

В белгородском ЗАГСе поздравили две семейные пары с долгим и крепким браком

В ЗАГСе поздравили сразу две супружеские пары: Куликовы прожили в браке 65 лет, а Белокопытовы — 50 лет. Подробности сообщили в соцсетях ЗАГСа.

В ноябре в Белгородской области отметили сразу две знаменательные даты. Супружеская пара Ивана и Эллы Куликовых отметила свою железную свадьбу: вместе они прожили уже 65 лет. Супруги воспитали двоих детей, а сейчас радуются четырём внукам и двум правнукам.

Супруги КуликовыСупруги Куликовы
Супруги Куликовы. Фото: белгородский ЗАГС

Дату золотой свадьбы — 50 лет совместной жизни — отметили Сергей и Вера Белокопытовы.

Супруги БелокопытовыСупруги Белокопытовы
Супруги БелокопытовыСупруги Белокопытовы
Супруги Белокопытовы. Фото: белгородский ЗАГС

По сложившейся традиции обе пары расписались в книге записей юбиляров семейной жизни. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично поздравил пары и вручил им почётные грамоты.

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