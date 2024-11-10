Более 50 лет вместе: сразу две белгородские пары поздравили с долгим браком

В ноябре в Белгородской области отметили сразу две знаменательные даты. Супружеская пара Ивана и Эллы Куликовых отметила свою железную свадьбу: вместе они прожили уже 65 лет. Супруги воспитали двоих детей, а сейчас радуются четырём внукам и двум правнукам.