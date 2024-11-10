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Белгородский загс

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2024
Более 50 лет вместе: сразу две белгородские пары поздравили с долгим браком
В ЗАГСе поздравили сразу две супружеские пары: Куликовы прожили в браке 65 лет, а Белокопытовы — 50 лет. Подробности сообщили в соцсетях ЗАГСа.
10 ноября, 12:42
За год 711 белгородских пар отказались от развода после семейной консультации
Консультации проводят сотрудники ЗАГСа совместно со священниками. Всего развестись за восемь месяцев планировали 1870 супружеских пар. Подробности сообщила руководитель белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
25 сентября, 14:26
В Белгородской области насчитали семь полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина
6 июня, 13:24
2023
Белгородский ЗАГС рассказал о рождаемости и браках во время войны
Рубрика «Память о прошлом — дорога в будущее» приурочена к 80-летию освобождения Белгородской области. Данные сравнили с довоенным и послевоенным временем.
3 февраля 2023, 11:26
2022
В Белгородской области назвали королеву невест
14 февраля 2022, 11:22
2019
Свадьба в коридоре, или Требования сайта госуслуг ЗАГСа не касаются
21 июля 2019, 06:00

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