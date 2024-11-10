Белгородский загс

Более 50 лет вместе: сразу две белгородские пары поздравили с долгим браком

В ЗАГСе поздравили сразу две супружеские пары: Куликовы прожили в браке 65 лет, а Белокопытовы — 50 лет. Подробности сообщили в соцсетях ЗАГСа.