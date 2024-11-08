Сколько жалоб поступило от белгородцев на проблемы с отоплением или его отсутствие?

Posted 8 ноября, 07:24
Published 8 ноября, 07:24
Modified 8 ноября, 07:26
Updated 8 ноября, 07:26
Власти провели дополнительный опрос по вопросу обеспечения теплом жилых домов. В результате получено 83 обращения. Из них 47 — из Белгорода, 11 — из Старооскольского округа и 10 — из Белгородского района.
Отработать их обещают в течение нескольких дней. В противном случае вопрос будет вынесен на заседание правительства области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Отметим, что жители Белгорода могут проверить, работает ли отопление в их доме, с помощью интерактивной карты подключений. Но она не всегда точна: некоторые утверждают, что на карте отопление подключено, хотя на самом деле это не так.
Также на карте видно, что отопление не было подключено во многих домах в течение почти месяца после начала отопительного сезона.