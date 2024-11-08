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Posted 8 ноября, 07:24

Published 8 ноября, 07:24

Modified 8 ноября, 07:26

Updated 8 ноября, 07:26

Спустя почти месяц в квартирах некоторых белгородцев всё ещё холодно

Сколько жалоб поступило от белгородцев на проблемы с отоплением или его отсутствие?

8 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney. Спустя почти месяц в квартирах некоторых белгородцев всё ещё холодно

Белгородцы жалуются на проблемы с отоплением даже спустя месяц после его запуска

Сюжет
Новости Белгорода
Отопление в Белгородской области начали включать ещё в середине октября. Тогда некоторые жители жаловались, что тепло к ним в дома пришло с опозданием или возникли проблемы с подключением. Оказывается, недовольные есть и спустя месяц. Большего всего их в Белгороде.

Власти провели дополнительный опрос по вопросу обеспечения теплом жилых домов. В результате получено 83 обращения. Из них 47 — из Белгорода, 11 — из Старооскольского округа и 10 — из Белгородского района.

Отработать их обещают в течение нескольких дней. В противном случае вопрос будет вынесен на заседание правительства области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, что жители Белгорода могут проверить, работает ли отопление в их доме, с помощью интерактивной карты подключений. Но она не всегда точна: некоторые утверждают, что на карте отопление подключено, хотя на самом деле это не так.

Также на карте видно, что отопление не было подключено во многих домах в течение почти месяца после начала отопительного сезона.

Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Опрос#Отопление#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Интерактивная карта
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