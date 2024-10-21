Где в Белгородской области есть отопление, а где его нет и почему? Краткая сводка

Posted 21 октября, 14:24
Published 21 октября, 14:24
Modified 21 октября, 14:26
Updated 21 октября, 14:26
На оперсовещании правительства Белгородской области Сергей Довгалюк рассказал о ходе обеспечения жителей Белгородской области отоплением. В работу запущено 849 из 875 котельных, как заявил зам губернатора по ЖКХ. Это 97% работы с источниками тепла. Всего подготовлено к запуску 7164 объектов.
Так, согласно данным, тепло имеется в 99,9% МКД по всему региону. Всего — 4652 дома, подключено — 4648. Не подключены два дома в Октябрьском Белгородского района. В них ведутся пусконаладочные работы. В одном отопление появится сегодня, в другом — 24 октября, в четверг. Ещё один дом находится в селе Петровка. Там на данный момент никто не живёт из-за отселения. Оставшиеся два дома — в Шебекинском горокруге, они повреждены.
Что касается образовательных учреждений, то пуск осуществлён в 97,3% от общего числа. Это 887 из 912. Такое решение принято из-за приостановки работы 24 школ, ушедших на дистанционное обучение, и т. п. Также один детсад находится на капремонте.
Объектов соцкультбыта — 96,1%, т. е. 922 из 959. Так, в Белгородском районе не функционирует один ДК, ещё два — в Борисовском районе, в Волоконовском — 28 (пуск запланирован на сегодня), в Шебекинском округе — пять, находящихся в 20-километровой зоне от границы. Также сюда входит бассейн в Старом Осколе, который закрыт на капитальный ремонт.
Отопление также запущено в 97,2% медучреждений — 623 из 641. В основном ещё не подключены фельдшерско-акушерские пункты. Два ФАПа вне перечня отапливаемых на территории Алексеевского округа в связи с заменой оборудования, 14 — в Белгородском районе из-за оперативной обстановки, два — по той же причине в Борисовском.
К 20 октября в Краснояружском районе в работу не запущены семь источников тепла, в Шебекинском округе — пять, в Белгородском районе — восемь, в Волоконовском районе — пять, Ракитянский район — один. Это связано с проведением ремонтных работ, закрытием населённых пунктов и источников самостоятельного запуска.
Что касается обращений белгородцев по поводу отопления, то рассказали следующее. УК на данный момент ведут работы по установлению необходимого гидравлического режима и устранению воздушных пробок. Основная проблема — отсутствие жильцов. Также, как сообщили, в некоторых домах установлены автоматические узлы учёта, которые начинают свою работу в зависимости от температуры воздуха снаружи. Сейчас необходимые показатели выше средних, поэтому на места должны выехать специалисты.
Ранее запустили интерактивную карту, на которой можно посмотреть, где отопление подключено, а где нет. Однако, как пожаловались белгородцы, работает она плохо и не отображает реальную ситуацию.