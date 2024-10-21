Где в Белгородской области есть отопление, а где его нет и почему? Краткая сводка

Так, согласно данным, тепло имеется в 99,9% МКД по всему региону. Всего — 4652 дома, подключено — 4648. Не подключены два дома в Октябрьском Белгородского района. В них ведутся пусконаладочные работы. В одном отопление появится сегодня, в другом — 24 октября, в четверг. Ещё один дом находится в селе Петровка. Там на данный момент никто не живёт из-за отселения. Оставшиеся два дома — в Шебекинском горокруге, они повреждены.