Отопление дали, но не везде: почему часть белгородских учреждений ещё холодные

Posted 21 октября, 07:37
Published 21 октября, 07:37
Modified 21 октября, 07:39
Updated 21 октября, 07:39
По словам чиновника, всего для пуска тепла на территории региона подготовили 7164 объекта. Это многоквартирные дома, образовательные учреждения, объекты соцкультбыта, учреждения здравоохранения и котельные.
На 20 октября запущено 849 источников тепловой энергии. В Краснояружском районе не запущено семь источников из-за отселения людей. В Шебекинском округе не запущено пять источников, четыре из них находятся в муниципальных образованиях со сложной оперативной обстановкой.
В Белгородском районе не запущено восемь источников. Пять из них подключатся по заявке при отрицательных температурах в сёлах. В Волоконовском районе не ввели в работу пять источников, а в Ракитянском районе — один.
Что касается учреждений здравоохранения, отопление не подключили в 18 ФАПах. По объектам образования тепло дали в 887 организаций из 912: в 24 учреждениях образовательный процесс остановлен, а один объект находится на капремонте. Из 959 учреждений соцкультбыта подключили 922.
По жилфонду тепло дали в 4648 многоквартирных домов из 4652. По двум домам в посёлке Октябрьский Белгородского района проходят пуско-наладочные работы. Один дом отселён в селе Петровка Белрайона, а два дома в Шебекинском округе повреждены.