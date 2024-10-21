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Posted 21 октября, 07:37

Published 21 октября, 07:37

Modified 21 октября, 07:39

Updated 21 октября, 07:39

Отопление дали, но не везде: почему часть белгородских учреждений ещё холодные

Отопление дали, но не везде: почему часть белгородских учреждений ещё холодные

21 октября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Отопительный сезон на территории Белгородской области начался 15 октября. Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о первых итогах.

По словам чиновника, всего для пуска тепла на территории региона подготовили 7164 объекта. Это многоквартирные дома, образовательные учреждения, объекты соцкультбыта, учреждения здравоохранения и котельные.

Фото: Из оперсовещания правительства области

На 20 октября запущено 849 источников тепловой энергии. В Краснояружском районе не запущено семь источников из-за отселения людей. В Шебекинском округе не запущено пять источников, четыре из них находятся в муниципальных образованиях со сложной оперативной обстановкой.

В Белгородском районе не запущено восемь источников. Пять из них подключатся по заявке при отрицательных температурах в сёлах. В Волоконовском районе не ввели в работу пять источников, а в Ракитянском районе — один.

Что касается учреждений здравоохранения, отопление не подключили в 18 ФАПах. По объектам образования тепло дали в 887 организаций из 912: в 24 учреждениях образовательный процесс остановлен, а один объект находится на капремонте. Из 959 учреждений соцкультбыта подключили 922.

По жилфонду тепло дали в 4648 многоквартирных домов из 4652. По двум домам в посёлке Октябрьский Белгородского района проходят пуско-наладочные работы. Один дом отселён в селе Петровка Белрайона, а два дома в Шебекинском округе повреждены.

Вчерашние осколки, сегодняшнее отопление и новые проезды обсуждали белгородцы
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Отопление#Объекты#Белгород#Мкд
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