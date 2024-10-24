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Posted 24 октября, 12:41

Published 24 октября, 12:41

Modified 24 октября, 12:43

Updated 24 октября, 12:43

Будут ли включать отопление в отселённых сёлах Белгородской области?

Будут ли включать отопление в отселённых сёлах Белгородской области?

24 октября 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Приграничье
С приближением зимы белгородцев из приграничья всё чаще волнуют вопросы по запуску отопления в их покинутые дома. На вопрос ответил замгубернатора региона Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, если населённые пункты отселены, тепло там подавать не будут — некому. Если полностью не отселены, то меры по обеспечению людей теплоснабжением будут приниматься.

Например, в Муром резервный источник питания доставили, но пока его не подключают, так как он начнёт фонить, издавая тепло, и будет целью №1. Поэтому сейчас власти прорабатывают вопрос по его укрытию.

По ситуации в Ясных Зорях, там подключили котельную. Кроме того, на 23 октября власти подали в населённый пункт электроэнергию практически на 100%.

Вся проблематика только с доставкой. Мы, к сожалению, крупногабаритную технику туда не можем затащить. Также играет важную роль погода. Сейчас слишком ясно, много чего летает. Когда будет пасмурно и дождливо, будет намного проще.
Сергей Довгалюк

Напомним, в 2022 году в Белгородской области закупили конвекторы, которые были необходимы для консервации 500 домов на границе. Перед консервацией зданий жителям разрешили в них зайти, чтобы забрать зимние вещи. На закупку оборудования потратили 6,7 млн рублей.

Где в Белгородской области есть отопление, а где его нет и почему? Краткая сводка
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Зима#Отопление#Теплоснабжение#Белгород#Приграничье#Населённые пункты#Сергей Довгалюк
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