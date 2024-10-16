Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет

Серый цвет на карте означает, что дом подготавливают к подключению отопления. В отмеченных жёлтым зданиях уже открыли задвижки и пустили тепло. Зелёный цвет сигнализирует о том, что в доме идут пусконаладочные работы. Красным же отмечены здания, в которых отопление уже есть.