Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет

Posted 16 октября, 15:02
Published 16 октября, 15:02
Modified 16 октября, 15:04
Updated 16 октября, 15:04
В Белгороде завершается запуск теплоносителя в многоквартирные дома, подключённые к централизованной системе. Всего таких МКД в столице региона 1377.
Однако на этом процесс не завершён. Теперь управляющим компаниям предстоит провести пусконаладочные работы на внутридомовых системах отопления. На это, как сообщалось ранее, отводится ещё примерно две недели.
Отследить запуск отопления в доме можно по интерактивной карте. В мэрии заверили, что её будут обновлять каждый час.
Серый цвет на карте означает, что дом подготавливают к подключению отопления. В отмеченных жёлтым зданиях уже открыли задвижки и пустили тепло. Зелёный цвет сигнализирует о том, что в доме идут пусконаладочные работы. Красным же отмечены здания, в которых отопление уже есть.
Если остались вопросы, можно обратиться в управляющую компанию. Кроме того, в Белгороде работает горячая линия по номеру 32-73-55 — звонки примут сотрудники департамента городского хозяйства. Однако звонить можно только в рабочее время — с 09:00 до 18:00.
Напомним, что соцобъекты в Белгороде начали отапливать ещё на прошлой неделе.