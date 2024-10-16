bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 15:02

Published 16 октября, 15:02

Modified 16 октября, 15:04

Updated 16 октября, 15:04

Подачу тепла в МКД Белгорода завершают, но нужно провести дополнительные работы

Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет

16 октября 2024, 15:02
Фото: 1MI
Подачу тепла в МКД Белгорода завершают, но нужно провести дополнительные работы

Белгородцы могут отследить запуск отопления по интерактивной карте

Сюжет
ЖКХ
16 октября в Белгороде завершается запуск теплоносителя в 1,4 тыс. домов, подключённых к централизованной системе отопления. Отследить процесс запуска можно на интерактивной карте. Для жалоб и вопросов горожан открыли дополнительную горячую линию, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде завершается запуск теплоносителя в многоквартирные дома, подключённые к централизованной системе. Всего таких МКД в столице региона 1377.

Однако на этом процесс не завершён. Теперь управляющим компаниям предстоит провести пусконаладочные работы на внутридомовых системах отопления. На это, как сообщалось ранее, отводится ещё примерно две недели.

Отследить запуск отопления в доме можно по интерактивной карте. В мэрии заверили, что её будут обновлять каждый час.

Серый цвет на карте означает, что дом подготавливают к подключению отопления. В отмеченных жёлтым зданиях уже открыли задвижки и пустили тепло. Зелёный цвет сигнализирует о том, что в доме идут пусконаладочные работы. Красным же отмечены здания, в которых отопление уже есть.

Если остались вопросы, можно обратиться в управляющую компанию. Кроме того, в Белгороде работает горячая линия по номеру 32-73-55 — звонки примут сотрудники департамента городского хозяйства. Однако звонить можно только в рабочее время — с 09:00 до 18:00.

Напомним, что соцобъекты в Белгороде начали отапливать ещё на прошлой неделе.

«Нет такой кнопки, чтобы сразу стало тепло»: что говорят ждущим отопление белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Что белгородцам нужно знать о новом отопительном сезоне? Сроки и рискиОтопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождатьБез выходных: график УК Белгорода продлили на время запуска отопительного сезона
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Интерактивная карта#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика