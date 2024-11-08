Белгородцы не жаловались на сборы для бойцов СВО в прокуратуру

Сюжет Прокуратура

От учащихся одного из вузов в регионе недавно поступила жалоба на то, что их якобы заставляют сдавать деньги на нужды военнослужащих. В таких случаях Вячеслав Гладков рекомендовал обращаться в прокуратуру. Журналисты Go31 выяснили, делали ли это белгородцы.