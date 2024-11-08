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Posted 8 ноября, 08:41

Published 8 ноября, 08:41

Modified 8 ноября, 08:41

Updated 8 ноября, 08:41

Сотрудники прокуратуры обзванивали родителей с вопросом о том, понуждают ли их к сборам

Белгородцы не жаловались на сборы для бойцов СВО в прокуратуру

8 ноября 2024, 08:41
Фото: 1MI. Сотрудники прокуратуры обзванивали родителей с вопросом о том, понуждают ли их к сборам
Сюжет
Прокуратура
От учащихся одного из вузов в регионе недавно поступила жалоба на то, что их якобы заставляют сдавать деньги на нужды военнослужащих. В таких случаях Вячеслав Гладков рекомендовал обращаться в прокуратуру. Журналисты Go31 выяснили, делали ли это белгородцы.

В надзорном ведомстве сообщили журналистам, что для установления факта подобных инцидентов правоохранители систематически проводят телефонные опросы родителей учащихся образовательных учреждений.

Но сотрудники прокуратуры не получали ни одного обращения по поводу принудительных сборов для участников СВО.

Вместе с тем недавно студенты Белгородского государственного института искусств и культуры рассказали, что их якобы принуждали сдавать для военных по тысяче рублей. Эту информацию опроверг ректор и уточнил, что мероприятие было добровольным, организованным в большей степени для преподавателей.

Ранее родители учащихся алексеевской школы говорили, что им приходится за свой счёт покупать бронеплёнку и клеить её. Губернатор порекомендовал обратиться в прокуратуру. А родители детей в детском саду Ракитного утверждали, что их принуждали покупать стулья в укрытия. Туда с проверкой наведался глава района.

Студентов вуза в Белгороде заставляют сдавать деньги на помощь военным? Ответ ректора
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#БГИИК#Прокуратура#Школа#Детский сад#Сборы#Белгород#СВО
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