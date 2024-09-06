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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Родителей якобы просили сдавать деньги на нужды детсада

Обращались ли белгородские родители в прокуратуру из-за поборов в детсадах?

6 сентября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Родителей якобы просили сдавать деньги на нужды детсада

В прокуратуре ответили, поступали ли им жалобы от белгородцев на поборы

После истории белгородки журналисты Go31 отправили официальный запрос в прокуратуру. В ведомстве рассказали, что никто из родителей на поборы не жаловался. Но они всё ещё могут сделать это.

В конце августа белгородка пожаловалась, что с неё и других родителей детей в одном из детских садов в Белгородской области требуют деньги на нужды учреждения. В частности, их просили сдавать деньги на то, чтобы купить стулья в укрытия, а также оплатить якобы уже установленный забор.

Журналисты обратились в прокуратуру, чтобы узнать, поступали ли в ведомство подобные заявки. Там сообщили, что с начала 2024 года родители на поборы не жаловались.

В прокуратуре отметили, что всё равно проводят выборочные опросы по телефону, чтобы узнать о похожих инцидентах, но никто из родителей подобного не рассказывал. Если взрослые готовы, им советуют незамедлительно обратиться за защитой нарушенных прав.

«Куда идёт бюджет?» Белгородцы жалуются на поборы в детском саду
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Родители#Новости Белгорода#Поборы#Детсад#Белгород
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