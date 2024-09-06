Обращались ли белгородские родители в прокуратуру из-за поборов в детсадах?

В конце августа белгородка пожаловалась, что с неё и других родителей детей в одном из детских садов в Белгородской области требуют деньги на нужды учреждения. В частности, их просили сдавать деньги на то, чтобы купить стулья в укрытия, а также оплатить якобы уже установленный забор.