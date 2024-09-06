Обращались ли белгородские родители в прокуратуру из-за поборов в детсадах?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В конце августа белгородка пожаловалась, что с неё и других родителей детей в одном из детских садов в Белгородской области требуют деньги на нужды учреждения. В частности, их просили сдавать деньги на то, чтобы купить стулья в укрытия, а также оплатить якобы уже установленный забор.
Журналисты обратились в прокуратуру, чтобы узнать, поступали ли в ведомство подобные заявки. Там сообщили, что с начала 2024 года родители на поборы не жаловались.
В прокуратуре отметили, что всё равно проводят выборочные опросы по телефону, чтобы узнать о похожих инцидентах, но никто из родителей подобного не рассказывал. Если взрослые готовы, им советуют незамедлительно обратиться за защитой нарушенных прав.