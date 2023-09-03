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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Бронеплёнка

«Сдавать деньги не нужно»: белгородский минобр ответил на жалобу об оклейке окон

3 сентября 2023, 14:39
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Бронеплёнка

Милёхин ответил на жалобу белгородки по поводу сдачи денег на оклейку окон

Белгородка сообщила, что родителей в их школе заставляют оклеивать окна бронеплёнкой за свой счёт. За работы мастер просит почти 17 тыс. рублей. Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин ответил, как поступать в этом случае.
Сюжет
Школы

Жительница Белгородской области поинтересовалась, почему родителей в школах побуждают оклеивать окна за свой счёт. За работу просят почти 17 тыс. рублей.

«Почему родителей обязывают оклеивать окна за свой счёт? 16 800 рублей берёт мастер. У нас в классе 19 человек (10 человек выбыло). Не сложно посчитать, сколько надо сдать на окна, помимо всего прочего», — пишет белгородка. О какой именно школе идёт речь, она не уточнила.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин ответил, как нужно поступать в этом случае.

Никаких денег сдавать в школу для оклейки окон не нужно. Если это происходит, сообщите, в какой школе. Мы проведём проверку. Кроме того, Вы вправе сообщить о требовании сбора средств в прокуратуру или правоохранительные органы.
Андрей Милёхин

Окна в детсадах и школах Белгородской области решили оклеить бронеплёнкой для безопасности детей. Первая партия поступила в регион в августе. Оставшуюся часть должны привезти в Белгородскую область во второй половине сентября.

Сразу после того, как в регион поступила партия плёнки, у родителей появились вопросы, кто должен её клеить. На вопрос ответил губернатор: специалистов нанимать для этого не будут, родители смогут сами помочь, но заставлять их никто не должен. Тем временем предприимчивые белгородцы активизировались и стали предлагать свои услуги по оклейке окон.

Впрочем, пока одни переживают за то, кто будет клеить бронеплёнку, другие бьют тревогу из-за того, что не все окна эта плёнка может защитить.

«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку
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#Общество#Белгородская область#Школы#Инна Рогова#Андрей Милёхин#Бронеплёнка#Оклейка окон
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