«Сдавать деньги не нужно»: белгородский минобр ответил на жалобу об оклейке окон

Сразу после того, как в регион поступила партия плёнки, у родителей появились вопросы, кто должен её клеить. На вопрос ответил губернатор: специалистов нанимать для этого не будут, родители смогут сами помочь, но заставлять их никто не должен. Тем временем предприимчивые белгородцы активизировались и стали предлагать свои услуги по оклейке окон.