«Сдавать деньги не нужно»: белгородский минобр ответил на жалобу об оклейке окон

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Жительница Белгородской области поинтересовалась, почему родителей в школах побуждают оклеивать окна за свой счёт. За работу просят почти 17 тыс. рублей.
«Почему родителей обязывают оклеивать окна за свой счёт? 16 800 рублей берёт мастер. У нас в классе 19 человек (10 человек выбыло). Не сложно посчитать, сколько надо сдать на окна, помимо всего прочего», — пишет белгородка. О какой именно школе идёт речь, она не уточнила.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин ответил, как нужно поступать в этом случае.
Никаких денег сдавать в школу для оклейки окон не нужно. Если это происходит, сообщите, в какой школе. Мы проведём проверку. Кроме того, Вы вправе сообщить о требовании сбора средств в прокуратуру или правоохранительные органы.
Андрей Милёхин
Окна в детсадах и школах Белгородской области решили оклеить бронеплёнкой для безопасности детей. Первая партия поступила в регион в августе. Оставшуюся часть должны привезти в Белгородскую область во второй половине сентября.
Сразу после того, как в регион поступила партия плёнки, у родителей появились вопросы, кто должен её клеить. На вопрос ответил губернатор: специалистов нанимать для этого не будут, родители смогут сами помочь, но заставлять их никто не должен. Тем временем предприимчивые белгородцы активизировались и стали предлагать свои услуги по оклейке окон.
Впрочем, пока одни переживают за то, кто будет клеить бронеплёнку, другие бьют тревогу из-за того, что не все окна эта плёнка может защитить.