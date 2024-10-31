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Posted 31 октября, 09:38

Published 31 октября, 09:38

Modified 31 октября, 09:40

Updated 31 октября, 09:40

Белгородский государственный институт искусств и культуры

Студентов вуза в Белгороде заставляют сдавать деньги на помощь военным? Ответ ректора

31 октября 2024, 09:38
Фото: Википедия. Белгородский государственный институт искусств и культуры

Студенты БГИИКа пожаловались на требование сдать деньги для участников СВО

Сюжет
Деньги
«По велению сердца и совести» или добровольно-принудительно? Студентка Белгородского государственного института искусств и культуры рассказала, что руководство вуза требует учащихся сдавать деньги — по тысяче рублей — на помощь участникам СВО. Что говорят власти и руководство?

Девушка рассказала, что сдавать деньги с учащихся якобы требует ректор учреждения Сергей Курганский.

«Во всех ли вузах обязывают платить по 1000 рублей для участников СВО? Почему Курганский С. И. обязывает каждого выплачивать конкретную сумму, разве помощь оказывается не на добровольной основе? Или в БГИИК особенные правила?» — написала студентка в соцсети.

Сначала ситуацию прокомментировал в комментариях замгубернатора по вопросом образования Андрей Милёхин. Он заявил, что руководство БГИИКа никакого обязательного сбора средств со студентов не объявляло.

Позже ответил на претензию и сам Курганский. Он рассказал, что лишь попросил учащихся на последнем заседании Учёного Совета оказать «посильную добровольную помощь»: сдать деньги в профком, чтобы потом централизованно отправить их в благотворительный фонд «Память».

«Прошли всего сутки, а средства собраны немалые. И это закономерно, поскольку в Институте сложилась добрая традиция — помогать нашим военным. Часто кафедры и факультеты делают это самостоятельно. Даже студенческий актив покупает по собственной инициативе, за свои скромные средства, сладости, лакомства, вкусную выпечку и передают в госпиталь для раненых, считая это своим долгом! Коллектив гордится такой атмосферой единения и патриотизма, которая сложилась в вузе», — написал руководитель.

Курганский подчеркнул, что благотворительная помощь оказывается «строго и исключительно» на добровольной основе.

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