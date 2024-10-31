Студентов вуза в Белгороде заставляют сдавать деньги на помощь военным? Ответ ректора

Позже ответил на претензию и сам Курганский. Он рассказал, что лишь попросил учащихся на последнем заседании Учёного Совета оказать «посильную добровольную помощь»: сдать деньги в профком, чтобы потом централизованно отправить их в благотворительный фонд «Память».